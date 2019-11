Észak-Korea különleges világát ismerte meg testközelből Zsolt

Észak-Korea igazi arcának megismerésére vállalkozott három éve Erdélyi Zsolt, aki tapasztalatairól nemrég Abonyban mesélt hallgatóságának. A kommunista államban átélt élményeit hírportálunkkal is megosztotta.

– Mivel foglalkozik? Miért éppen Észak-Koreába látogatott el?

– Dabason élek, ahol a város polgármesterének közvetlen munkatársaként dolgozom. Még a jogi egyetem elvégzése közben gondolkodtunk azon a barátaimmal, hogy milyen helyek vannak a világon, amelyek mindannyiunk számára érdekesek, rendhagyóak. Így esett a választás a kommunista államra, ahová 2016-ban egy barátommal látogattam el. Egy huszonegy fős, külföldiekből álló turistacsoport tagjaiként az ország több pontjára is eljuthattunk. Minderre nyolc nap állt rendelkezésünkre.

– Az országról szinte mindenkinek a világ legelzártabb diktatúrája jut eszébe.



– A közvélemény és a sajtó is azt hangoztatja, hogy Észak-Korea az utolsó sztálinista diktatúra. Engem éppen ez ragadott meg. Egyrészt, mert szerettem volna utánajárni, hogy ennek mennyi a valóságalapja, valamint, hogy mennyire tükrözik az ottani emberek életkörülményei azt, amit a nyugati médiában láthatunk. Mindenképpen szerettem volna a magunk egyszerű módján megtapasztalni, hogy vajon helyénvaló-e az a kép az országról, amelyet idehaza ismerünk.

– Helyénvaló?



– A diktatúra és a nagyon zárt ország fogalmát némileg tompítanám. Hazatérve úgy fogalmaztam meg az érdeklődőknek a látottakat, hogy az igazság az országgal kapcsolatban a nyugati média és az észak-koreai propaganda között van félúton. Mindenképpen van diktatúra és személyi kultusz, ami nekünk, magyaroknak – főleg egy húszas és harmincas éveiben járó fiatalnak – nehezen felfogható. Elsősorban azért, mert nem éltünk az 1950-es években. Az idősebb korosztály képviselői viszont már nem feltétlenül mondanák azt, hogy ez egy szokatlanul kemény rendszer, mert nagyjából azt tapasztalhatják, ami Magyarországot is jellemezte a háború utáni években.

– Mi volt a legmegdöbbentőbb élmény, amivel szembesültek?



– Pekingből repülővel utaztunk a fővárosba, Phenjanba. Felszálláskor nagyon szigorú biztonsági ellenőrzésen estünk át, s már a repülőgépen az ország vezetőjéről, Kim Dzsongunról kellett zenéket hallgatnunk, videókat néznünk. Az országban töltött nyolc nap annyira szürreális volt, hogy egy európainak nagy sokk lehet, ha nincs megfelelően felkészülve. Hadd említsek egy megdöbbentő példát. Észak-Koreát a második világháború után Kim Ir Szen, Kim Dzsongun nagyapja alapította. Amikor Kim Ir Szen 1994-ben elhunyt, holttestét felravatalozták, és egy mauzóleumot emeltek neki Phenjan külterületén, egy kastélyban. Nekünk ezt meg kellett látogatnunk, és meg is kellett hajolnunk a bebalzsamozott teste előtt.

– Az emlékhelyhez mozgó járdán vittek minket, hogy lépteinkkel ne zavarjuk meg a vezér álmát. Ami pedig ugyancsak döbbenetes volt, hogy mintegy öt-tíz méterre hagyhattuk csak el az idegenvezetőinket, akik ráadásul az állam által kiküldött titkosügynökök voltak. Elmentünk még az Észak- és Dél-Koreát elválasztó határvonalra, a demilitarizált zónába is. Az észak-koreai határőrök által őrzött területet is megnézhettük, ahol Donald Trump és Kim Dzsongun találkozott néhány hónappal ezelőtt. Ellátogattunk Szarivon városába is, ami a magyaroknak különösen érdekes hely. Itt található ugyanis egy kórház, amit az 1950–1953 között zajló koreai háborúban magyarok építettek, az orvosi szolgálatot pedig szintén magyarok látták el. A intézmény sokáig Rákosi Mátyás nevét viselte. Az észak-koreaiak a magyar jelenlétért a mai napig hálásak, s ezt éreztették is velünk. Ellenben a kórházat sajnos nem lehetett megnézni. Hiába volt az épület a hivatalos program helyszínétől mindössze háromszáz méterre, nem engedtek oda bennünket.

– Hány településen jártak a nyolc nap alatt?

– Lássuk csak… Phenjanba, Szarivonba, Panmindzsonba és Namphóba jutottunk el. A fővárosban megnézhettük a világ legmélyebb metróját is, ami száz méter mélyen terül el a föld alatt. Ezt azért ilyen mélyre építették, hogy atomtámadás esetén tömegeket lehessen ide menekíteni. A világ legnagyobb diadalíve szintén Phenjanban található, ezt is megtekinthettük. Látogatást tettünk ugyanakkor a népi könyvtárban és a Kim Ir Szen téren. Itt tartják azokat a felvonulásokat, amelyeket idehaza a televíziós közvetítésekből sokan ismerhetünk.

– Az ottani emberek mindennapjait mennyire szövi be a diktatúra?

– Ezt nem nagyon érzékeltük, mivel nem szabadott velünk éreztetni. Az idegenvezetők a szép dolgokra összpontosítottak. Ettől függetlenül azért lehetett következtetni a mindennapi élet viszontagságaira. Kísérőink elvittek minket egy áruházba, ami tömve volt árucikkekkel. A boltnézés után sétálgattunk a városban, és megláttunk egy üzletet, ami már a helyieknek volt fenntartva. Ott viszont igencsak szegényes volt az árukészlet. A diktatúrát éppen ez jelzi, azaz hogy olyan üzletet mutatnak a külföldieknek, ami a nehéz életkörülményeket rejti el a látogatók elől. Vidéken olyat is láthattunk, hogy a folyóban mosnak az emberek, mert nincs vezetékes víz. Hozzáteszem, ez nem feltétlenül az önkényuralom jellemzője, sokkal inkább a szegénységé.

– A lakosság miért ennyire elfogadó a rendszerrel?

– Az ottani diktatúrát csak akkor érthetjük meg, ha a koreai néplelket megvizsgáljuk. A koreai emberek körében nagy tiszteletnek örvendenek a felső szintű vezetők, különösen az idősebbek. Ha valaki megszerez egy tisztséget a pártban, akkor azt elfogadják. A diktatúrát nem úgy értelmezik, ahogy mi. Mindezek ellenére az országban nagyon kemény diktatúra és megfélemlítés uralkodik, ezt a menekültek beszámolói alapján tudhatjuk.

– Észak-Koreában a fotózásra is kiemelten figyelnek a csoportkísérők. Önök mennyire tapasztalták meg a cenzúrát?

– Különösen ügyeltek arra, hogy semmi olyan ne kerüljön ki az országból, amit ők nem akarnak. Amikor leszálltunk a repülőről, tájékoztattak, hogy mit nem fotózhatunk. Nem lehetett fényképet készíteni a katonaságról, a középületekről és a lakosságról. Fotóztunk néhány olyan dolgot, amire nem kértünk engedélyt. Este aztán jöttek is az idegenvezetők, hogy szeretnék megnézni a kameránkat. Ami nekik nem tetszett, azt kitörölték. Időközben azt is észrevettük, hogy az általunk ismert idegenvezetőkön kívül van néhány személy a környezetünkben, akik azért vannak jelen, hogy megfigyeljenek minket. Utazásunk végeztével vonattal mentünk vissza Pekingbe Phenjanból. A hatórás úton már nem voltak velünk az idegenvezetők, így ekkor már tudtunk olyan képeket készíteni, melyek a mélyszegénységről árulkodnak.

– Mindent egybevetve, mi a véleménye az ott élőkről, kultúrájukról?

– Az észak-koreai egy nagyon okos és művelt nép! Szeretik őket lenézni, és semmibe venni azt a tudást, amit az idők során felhalmoztak. Az ország megsínylette a japán uralmat, a második világháborút. Rengetegen haltak meg a koreai háborúban is. Ennek ellenére magukhoz képest egy olyan modern fővárost hoztak létre, ami egy ázsiai országhoz képest nagy előrelépés. Más kérdés, hogy ehhez társul egy eszme, ami nem hagyja a lakosságot szabadságban élni. Ha megkérdezünk valakit az országban arról, hogy ki az állam elnöke, egyértelműen Kim Dzsongunt nevezik meg. Elődje, Kim Ir Szen bár már meghalt, mégis hivatalosan máig ő az állam első embere. Örökös elnökként tekintenek rá, aki „napként ragyog Észak-Korea egén”. A költői megfogalmazás nem véletlen, hiszen a napot is vele azonosítják. Egy olyan mondavilágot szőttek köré, ami teljesen egyedülálló a világon.