Ételkülönlegességekkel csábított a lovagrend Szolnokon

A francia konyha ínyencségeit kóstolhatták végig a vendégek péntek este a szolnoki Garden Hotelben megrendezett jótékonysági francia esten. A határokon átívelő rendezvénnyel a gasztronómia egyik mestere, a világszerte elismert Auguste Escoffier emléke előtt tisztelegtek.

Auguste Escoffier születésének 175. évfordulója alkalmából öt kontinens több mint 30 országában, negyven rangos helyszínen több mint tízezer vendég foglalt helyet az ünnepi asztalok mellett egy emlékezetes, epikuroszi vacsorára. Szűkebb régiónk kiváló szakácsai, séfjei is tanúbizonyságát adhatták felkészültségüknek.

Az Auguste Escoffier Tanítványai Nemzetközi Szervezet és Alapítványa, a különböző országok rendjei fogtak össze az epikuroszi vacsoraest megrendezéséhez. Az Auguste Escoffier Tanítványai Lovagrendnek hazánkban egyedül Szolnokon működik helyi szervezete, melyet Bali István alapított. A jeles alkalomra világszerte az összes részt vevő helyszínen ugyanazt a menüt készítették el a gasztronómia avatott művelői. Sőt, az est fogásait taglaló étlap is mindenütt egyforma volt, méghozzá nem csak tartalmilag, de kinézetre is, a címlapon a nizzai grafikusművész, Virginie Brocquet illusztrációját megjelenítve.

A tálalás előtt Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, Bali István pedig hasznos információkat osztott meg az epikuroszi vacsoraestekről. Kiemelte, hogy az ötletadó egy magyar szakács volt, akit Görög Rezsőnek hívtak. Ő alapította meg Franciaországban Escoffier-val közösen az Ínyencek Ligáját, melyhez egész Európából csatlakoztak. Legnagyobb attrakciójuk volt az epikuroszi vacsoraest megrendezése, ahol több város éttermeiben is ugyanazt a menüt szolgálták fel. Görög Rezsőnek abban is része volt, hogy a Kulináris nagy receptkönyvbe, melyben 5000 Escoffier-recept szerepel, belekerültek magyar ételek is, többek között a gulyás és a töltött paprika is.

A szolnoki eseményre a gasztronómia három neves személyisége is elküldte videó­köszöntőjét, melyeket be is mutattak a résztvevőknek. Guy Legay, a párizsi Ritz Hotel volt főszakácsa, Michel Escoffier (Auguste Escoffier dédunokája), a neves gasztronómusról elnevezett alapítvány elnöke, valamint Nicolas Sale, az Auguste Escoffier Tanítványai Nemzetközi Lovagrend elnöke tisztelte meg üzenetével a szolnoki rendezvényt. Az est fővédnöke, Pascale Andréani, Franciaország magyarországi nagykövete nem tudott jelen lenni a vacsorán, így csak írásban megküldött üdvözletét tolmácsolhatta Bali István.

Az epikuroszi vacsoraestek jótékony szellemiségének jegyében a pénteki rendezvény bevételével és a befolyt adományokkal a szolnoki Liget úti iskola sérült gyermekeit segítő „Az Értelmes Életért” – Alapítványt támogatják.

Az Auguste Escoffier Tanítványai Lovagrend egyébként 5 kontinensről 30 ország 58 rendje több mint 3000 tagot számlál, ez jelenleg a világ legnagyobb és legrangosabb gasztronómiai szervezete. A Szolnokon működő 2005-ben alakult, és olyan tagokkal büszkélkedhet, mint a Séfek Séfe műsorból is ismert Vomberg Frigyes, az ország tortáját elkészítő Füredi Krisztián cukrászmester, vagy Zoboki Zoltán mesterszakács, aki a mostani vacsoraesten mutatta be a fogásokat.