Európa-bajnoki dobogósból vált rendőr hadnaggyá Simó Nicolett

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai közül a közelmúltban hatan vették át rendőrtiszti kinevezésüket. Közülük öten hölgyek, mely bizonyítja, hogy a rendőri pályára ma már nem csupán férfiakat várnak. A hadnagyi rendfokozatot kiérdemelt, harmincesztendős Simó Nicolettel új hivatása mellett korábbi sportsikereiről is beszélgettünk.

– Jó pár éve nagyon intenzív sportélete volt. Maradt a régi szokásból valami mára?

– Valóban, igen aktívan éltem. Volt, hogy egy időben szertornáztam, fitkideztem és versenyaerobikoztam. Remek évek voltak, kiváló társaság gyűlt össze akkortájt, szerettem akkor is átélni a történéseket, és szeretek most is visszagondolni rá. A szolnoki Széchenyi körúti Általános Iskolában nagy divatja volt ezeknek a sportágaknak, melyekre még az sem volt mondható, hogy túlságosan lányos mozgáskultúrájúak voltak. A fiúk érdeklődését is felkeltették ezek az akkor új irányzatok.

– Én például a legnagyobb sikereimet párban értem el a tízéves versenysportmúltam alatt. Aerobikban Hürkecz Viktor volt a párom, vele diákolimpiákat, országos bajnokságokat, számos dobogós helyezést értünk el, és eljutottunk nemzetközi tornákra is. Ma már csak emlékeim és éremgyűjteményem van ebből az időből, de a mozgással nem álltam le.

– Az idő tájt az Új Néplap is cikkezett a sportágról és a kontinensviadalon elért harmadik helyezésről is…

– Jaj, de jó, hogy feleleveníti! A rotterdami Európa-bajnokságon tizenhárom nemzet ezeregyszáz sportolója vett részt. Mi, magyarok is népes küldöttséggel és nagy reményekkel indultunk útnak, és végül sok értékes trófeát és fényes érmet hoztunk haza. Viktorral akkor a sportaerobik kategóriában, a junior korosztályban bronzérmet szereztünk, ma is nagyon büszke vagyok erre. De örültünk a korosztályos világbajnokságokon párosban elért negyedik és ötödik helyezéseinknek is. Az általános iskolai évek után, a Verseghy Ferenc Gimnázium diákjaként is aerobikoztam, ám később – az iskolai elfoglaltságok miatt – a versenyszintű sporttal fel kellett hagynom.

– Érettségi után milyen elgondolásból jött az ötlet, hogy rendőrhallgatónak jelentkezzen?

– Nem azonnal választottam ezt a pályát. Az egyetemi éveim 2009-ben kezdődtek. A Szegedi Tudományegyetemen elvégeztem a kommunikáció- és médiatudomány szakot, s ezt követően jelentkeztem az ELTE jogi karára, kriminológia mesterképzésre. Nem tartom magam férfias típusú embernek, sőt!

Azonban rendkívül izgatott és nagyon érdekelt a „bűnügyi” pálya, a bűnözés elméleti tudománya.

– Már akkortájt, több évvel ezelőtt is sok lány végzett ezen a területen, tehát már én is csupán egy vagyok a sok közül.

– És hogyan került a jelenlegi szolgálati helyére?

– Amikor kriminológiát hallgattam, a szakmai gyakorlatot a Szolnoki Rendőrkapitányságon végeztem, majd a diplomaosztó után ott is kezdtem a munkámat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságra 2020-ban kerültem, itt jelölték ki a szolgálati helyemet. Minden tekintetben itthon vagyok otthon. Úgy érzem, most jó helyen vagyok. Azon a helyen és területen, amire vágytam!

– Mi a feladata?

– A bűnmegelőzési osztályon vagyok előadó. Az általam végzett prevenciós munka magában foglalja egyfelől e téren a kapitányságok tevékenységének koordinálását, másfelől magam is részt veszek különböző kitelepüléseken, ahol az állampolgárok számára nyújtunk tájékoztatást az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről. A járvány idején is törekszünk arra, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a megelőzés fontosságára, így mostanában, a kialakult helyzethez igazodva, például videófilmeket készítünk a kollégákkal a célcsoportok felvilágosítása érdekében.

Más-más problémakör érinti a fiatal vagy az idősebb generációt, de minden korosztályt próbálunk elérni.

– Ezért készítünk olyan hatásos mozgóképeket, melyek rávilágítanak arra, hogy miként kerülhető el a bűnelkövetővé, vagy az áldozattá válás. Nagyon fontos és hasznos mondanivalói vannak az általunk készített filmeknek, így érdemes azok megtekintésére néhány percet áldozni.

– Van-e szabadideje, és ha van, mit kezd vele?

– Mint mondtam, az aktív mozgással nem álltam le teljesen. Ha az időm és a járványügyi helyzet engedi, a konditermek fontosak számomra az egészségmegőrzés, de az alakmegtartás miatt is. Van, amikor otthon kézműveskedem, ám nincsen meghatározott alkotói szakterületem. Festek, bőrözök, szabok, varrok, ragasztok. Inkább afféle idegőrlő díszítőmunkákat végzek. És mostanság a párommal együtt foglalkoztat bennünket a családalapítás gondolata is…