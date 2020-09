Európai fődíjat nyert projektet segítettek szolnoki diákok

Sokoldalú együttműködés keretében jutottak ki a szolnoki Magiszter művészeti iskola növendékeinek alkotásai Németországba, ahol most német emberek otthonait díszítik.

A történet kezdete 2018-ra nyúlik vissza, amikor két barátnő, Danyi Zsuzsi a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kulturális és médiareferense, és Merényi Krisztina, a zenekarral sokat dolgozó japán tolmács megismerve egymás gondolkodásmódjának hasonlóságait, nőtársaikkal együtt a Soroptimist International jótékonysági szervezet újabb klubjának megalapítását tervezte Budapesten. A nemzetközi beavatást előkészítő egy év munkafolyamata alatt már elkezdtek dolgozni első projektjükön, amely végül kiemelkedő sikert aratott.

A FAL projekt a szervezet Európai Föderációjának Best Practice Award versenyén a biennium díját, vagyis az Európai Föderáció legjobb projektjei versenyének fődíját nyerte el, amit a közelmúltban vehettek át, s elhozták Szolnokra, hogy megmutathassák a benne résztvevőknek.

– A nemzetközi családban éppen megszülető új Budapest CORVINUS Club „keresztanya klubja” a németországi Hof-i klub volt. A hofi nőtársaink 2019 őszén, a berlini fal lebontásának 30. évfordulójára ünnepséget terveztek, melyre díszvendégként kaptunk meghívást, mint a fal lebontásában jelentős szerepet vállaló nemzet. Ekkor született meg Danyi Zsuzsi fejében az ötlet, hogy vonjunk be az általa ismert tehetséges képzőművészettel foglalkozó szolnoki fiatalok közösségét, s az ő alkotásaikon keresztül mutassuk meg azon időszak érzelmi lenyomatát. Zsuzsi fejében szinte már teljes volt a terv, amely aztán a hölgyek összefogásával átlépte az országhatárt is – idézte fel a kezdeteket Merényi Krisztina a CORVINUS Club alapító elnöke.

– 2019 januárjában felkerestem a Magiszter művészeti iskola két kiemelkedő tanárát Páncsics Edinát és Györe Zoltánt, és elmeséltem elképzelésemet. Ők, épp úgy látták az alkotói folyamat által a gyerekeknek adható kivételes lehetőséget, mint én, így az iskola vezetésének jóváhagyása után azonnal munkához láttunk. A két művésztanár az inspiratív nevelési eszközöket felhasználva elkezdte a gyerekek felkészítését, én pedig olyan a fiatalokhoz közel álló eszközöket kerestem, amellyel más nézőpontból láthatják azt a történelmi korszakot. Az elismert filmrendező Sopsits Árpád olyan filmeket gyűjtött össze, amelyből egy kamasz megértheti ezt az időszakot, majd egyet kiválasztva előadást tartott számukra, a projektet szintén jótékony módon támogató TiszapART Mozi ingyenes filmvetítése után – vette át a szót Danyi Zsuzsi.

– A ráhangolás sikeres volt. A fiatalok érezték a feladat súlyát, s azt is, hogy komolyan veszik őket. Képzeletüket megragadta az események sora, a családokra, emberi sorsokra gyakorolt tragikus hatása. Az alkotás szelleme átragadt a táncot, drámajátékot tanuló diáktársakra is. Gyakran figyelték az iskola után, vagy hétvégén munkálkodó kortársaikat, s inspirációt nyerve belőle, öntevékenyen megalkottak egy drámajátékot, valamint egy tánckoreográfiát. A képek olyan kifejezőek lettek, hogy úgy éreztük, ezt látniuk kell a szolnokiaknak is.

– Ismét a TiszapART Mozi jött segítségünkre. A kiállítás, melyen a drámajáték és tánckoreográfia volt a műsor, nagy sikert aratott. Az esemény zárására sikerült megnyerni a kiemelkedő rajzfilmrendezőt, Jankovics Marcellt, aki nagyon magas színvonalúnak értékelte az alkotásokat, s könnyekig meghatódott a kamaszok elhívatott teljesítménye láttán. Az az empátia, amellyel képesek voltak belehelyezkedni akkori embertársaik helyzetébe, átérezni, és képpé formálni a szétszakítottság, a kiszolgáltatottság érzéseit, vagy eltáncolni az újra egyesülés élményét, valóban megrendítő – fűzte hozzá Danyi Zsuzsi.

– A szolnoki siker után Budapesten szervezett a klubunk egy kiállítást a Hegyvidéki Kulturális Szalonban, ahová Zsuzsi a budapesti német nagykövetség tanácsosát nyerte meg az ügynek. A megnyitón méltatta a munkákat, majd későbbiekben a követség támogatta a klubunk küldöttségének útját Hofba. A kiállítás után az alkotások elindultak rendeltetési helyük felé a régi kelet-német határ közelében található Hof városába. A helyi barátaink, a keresztanya klubunk tagjai szintén rendeztek egy kiállítást az alkotásokból, mely túlzás nélkül átütő sikert aratott.

– Szenzációt keltett, hogy a szolnoki fiatalok ilyen mélyen bele tudták élni magukat abba a drámába, amit a Fal megléte jelentett a németeknek, s képesek voltak visszatükrözni azt a nehéz korszakot, amikor lelket nyomorító elnyomás uralkodott mindenhol. A Fal lebontásának 30. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat csúcspontja 2019 október első hétvégéjén az a gálavacsora volt, ahol elárverezték az alkotásokat. Olyan német családok vették meg őket, akik valamilyen módon részesei voltak a Fal okozta borzalmaknak, s a képekből családtagjaik sorsa köszönt vissza – folytatta Merényi Krisztina.

– Az árverés bevétele teljes egészében a fiatalokhoz kerül vissza, mert szeretnénk művészi fejlődésüket kiteljesíteni. Ennek segítésére tárgyi eszközöket vásároltunk, és egy művészeti tábort terveztünk, ami a vírushelyzet miatt jövő nyárra halasztódott. Közben a klubunk 2019 szeptemberében hivatalosan is megalakult, és teljes jogú tagjai lettünk a Soroptimist International hetvenötezer tagú, csak nőkből álló jószolgálati világszervezetének – taglalta Merényi Krisztina.

– Nagy falat volt első lépésként a Fal projektet megvalósítani, de a sok munka mellett, – hisz a végén már mindenki ezen dolgozott – nagyon nagy örömet szerzett a teljes klubunk, és a hofiak számára is. Látva, hogy milyen sok embernek adott élményt, hány generációt érintett meg, hogy országhatáron átívelt, s mindezt a művészet és a fiatalok lelkének erejével érte el, úgy gondoltuk benevezzük az Európai Föderáció éves versenyére. Ezen versenyre az összes klub által, az elmúlt egy év alatt megvalósított, körülbelül ötezer projektből mintegy százötvenet neveznek, a legjobbakat válogatva.

– Sejtettük, hogy a projekt különlegességei miatt esélyesek vagyunk valamely kategóriában, de az eredmény minket is meglepett. A Fal projekt elnyerte a Biennium-fődíjat, minden kategórián felül, és a bizottság kivételesen nem egy, hanem az elmúlt két év legjobbjának ítélte. Köszönet érte a gyerekeknek, a tanároknak, minden támogatónak, és a Budapest CORVINUS, valamint a Hof Soroptimist Club minden hölgytagjának – értékelt Danyi Zsuzsi.