Év Vállalkozása-díjátadás az idei megyei TOP 50 bemutatóján

Idén immár 24. alkalommal jelent meg a megyénk gazdaságának és legjelentősebb gazdálkodóinak teljesítményét elemző TOP 50 kiadvány.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó és Vámigazgatósága által megjelentett összeállítást ünnepélyes keretek között mutatták be péntek este a Megyeházán. A rendezvényen négy Év Vállalkozása Díjat, valamint a 25 éves fennállás alkalmából kamarai elismeréseket is átadtak.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nyerte el idén Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb vállalata címet. Ez az elismerés azért különösen figyelemreméltó, mert most először kapott állami tulajdonú részvénytársaság ilyen díjat. Ahogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara tegnapi, szolnoki ünnepségén elhangzott: az elismerés azt mutatja, állami cég is működhet jól és innovatívan. A TRV az ország egyik legnagyobb vízszolgáltatója, hat megyében, 700 ezer embernek juttat el egészséges ivóvizet. Emellett a mezőgazdaság és az ipar vízigényét is kiszolgálja.

A TOP 50 díjátadón Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett, aki az elmúlt év gazdasági változásairól beszélt. Elmondta: Jász-Nagykun-Szolnok megyében 18 milliárd forint volt az iparűzési adóbevétel, ami javuló tendenciát jelent, de még így is az országos átlag alatt van, csakúgy, mint a foglalkoztatás területén. Emlékeztetett: a kormány a gazdaságélénkítő programokon keresztül hazai és uniós forrásokból 749 jászkunsági cég fejlesztéseit támogatta. A pénzügyminiszter hozzátette: a gazdasági fejlődés, stabilitás érdekében ki kell tekinteni az országhatáron kívülre és más nemzetekkel, például Németországgal is szorosan együtt kell működni. Ahogy szemléletesen fogalmazott: „ha Németország eltüsszenti magát, hazánk is náthás lesz”.

Dr. Sziráki András, a JNSZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adatai szerint megyénk árbevétele idén 2500 milliárd forint körül alakul, ezzel a megyék rangsorában az első harmadba tartozunk. Hozzáfűzte: erősödnek a pozíciók a Jászságon túl Szolnok térségben, a Nagykunságban, a Tiszazugban a Mezőtúri és Törökszentmiklósi kistérségben.

Az eseményen az év legjobb vállalata cím átadása mellett ismertették a megye legerősebb, legtöbb árbevételt elérő cégek listáját is. A TOP 50 élmezőnyében elsősorban jászsági vállalkozók szerepelnek: a Samsung, az Electrolux, az Accel Hunland a Jász-Plasztik és az

Eagle Ottawa.

A díjátadón azok munkáját is értékelték, akik az elmúlt években, évtizedekben a JNSZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara működését segítették.