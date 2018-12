Év vége: a legtöbb hely zárva tart

Az ünnepek alatt, ahogy minden évben, így most is módosulnak a nyitvatartási idők nemcsak a boltok esetében, hanem a közintézményeknél, sportlétesítményeknél is.

A Verseghy Ferenc Könyvtár legközelebb december 27-én és 28-án lesz nyitva tizenhét óráig, utána már csak az új évben kereshetik fel az olvasók. A Damjanich János Múzeum a két ünnep között sem lesz nyitva, így leghamarabb január 3-án várják a látogatókat. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ december 20. tizenkét órától egészen január 2-ig zárva tart, azonban január 3-tól a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a vendégeket. A Liget Strand és Termálfürdő karácsonykor zárva tart, azonban december 27-én már háromnegyed hattól látogatható a létesítmény, és egészen szilveszterig nyitva tartanak. A Tiszaligetben található squash-pálya december 24–26. között, valamint december 31-től január 1-ig zárva tart, tehát a két ünnep között lehetőség van a pályák használatára.