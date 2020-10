Év végére épülhet meg a lovascentrum Jászkarajenőn

Jó ütemben haladnak a munkálatok a jászkarajenői lovasturisztikai központ területén. A létesítmény nemcsak a lovasoktatásban, de a mindennapos testnevelésben is komoly szerepet játszhat. Az önkormányzat emellett térségi rendezvényközpontként is tekint a helyszínre.

– A falu jelenlegi legnagyobb beruházása a lovasturisztikai központunk, melynek építése a várt ütemben zajlik. Eddig évente egy fogathajtó versenyt rendeztünk, a jövőben azonban más kategóriáknak is szerveznénk évközi megméretéseket – tájékoztatta hírportálunkat a falu polgármestere. Palya István kiemelte, a két- és háromnapos versenyek mellett egynaposoknak és akadályhajtásnak is otthont ad majd a centrum, a junior versenyzők szintén megtalálják számításukat a helyszínen. Ráadásul a mindennapos testnevelésbe is bekapcsolódna a helyi lovasoktatás.

– Ebben a kérdésben tárgyalunk a tankerülettel, a szándéknyilatkozatot már átadták nekünk. A lovasoktatást térségi szintre bővítjük, hogy más településekről is járhassanak ide a gyerekek. A lovastáboroztatás megvalósítása ugyancsak a kiemelt célok között szerepel – hívta fel a figyelmet a település első embere.

Palya István hozzátette, az idegenforgalmi létesítményt nem csupán a lovaglás szerelmeseinek építik, rendezvényközpontként is működik majd. A helyszín programjait a kultúrház eseményeivel fűzik össze. Azok megvalósítását a centrum vezetője és a művelődési ház igazgatója koordinálják.

– Dombóvári István humorista személyében új kultúrház-igazgatónk van. Bízom benne, hogy friss lendületet ad az új falubeli attrakciónak. Szeretnénk élni az ő országos ismertségével, tapasztalataival, ambíciójával. Így hát a tárgyalásaink során arra jutottunk, hogy ő vezesse az intézményt – tudtuk meg.

A település vezetője ezután arról számolt be, hogy a hatékony üzemeltetés miatt nem elég csupán a falubeli igényekre alapozni a centrum működését. Éppen ezért elsőként Pest megye déli szegletét, valamint a környező városokat céloznák meg. Beleértve többek közt Szolnokot, Tiszakécskét, Ceglédet, Abonyt, Kecskemétet és Nagykőröst.

A tervek között szerepel, hogy a létesítmény környezetében egy játszóteret és egy állatsimogatót is kialakítanak, ahol őshonos és háziállatokkal találkozhatnak a legkisebbek.

Az önkormányzat úgy számol, decemberben véget érnek a főbb munkálatok a lovasturisztikai központ területén, március első felében pedig a programok is elindulhatnak. Pillanatnyilag a létesítmény 1600 négyzetméteres csarnokát építik a szakemberek.