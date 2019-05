Éveken át követelték az uzsorakamatot

A Szegedi Ítélőtábla a napokban, a szabadságvesztés-büntetések mértékét tekintve, helybenhagyta a Szolnoki Törvényszék elsőfokú ítéletét abban az ügyben, amelyben három vádlottat zsarolás és más bűncselekmények miatt ítéltek el – tájékoztatta hírportálunkat dr. Bátyi Zoltán, a táblabíróság sajtótitkára.

Mint a jogerősen megállapított tényállásból kiderült, a sértett több vállalkozást működtetett Jász-Nagykun-Szolnok megyében, de pénzügyi zavarba került. Fizetési nehézségeinek megoldása érdekében kölcsönt kért üzleti partnerétől, az elsőrendű vádlottól, aki 2008-ban mintegy tízmillió forintot kölcsönzött számára több részletben, minimálisan havi ötvenszázalékos kamatra.

A sértett igyekezett törleszteni, de 2009 elejétől már a havi egymillió forintos uzsorakamatot sem tudta rendszeresen fizetni. Eközben egyik vállalkozásának felszámolását a bíróság az év márciusában elrendelte.

Az elsőrendű vádlott ezt megtudta, és a tartozás rendezését egyre gyakrabban és erőszakosabban követelte volt üzleti partnerétől, akit életveszélyesen is megfenyegetett, mint ahogy családtagjait is. Az elsőrendű vádlott azt követelte a sértettől, hogy kérjen mástól kölcsönt, így adósságát majd felé is rendezni tudja.

Ajánlotta az unokatestvérét, a harmadrendű vádlottat, aki ötmillió forintot kölcsönzött, s amit a sértett átadott az elsőrendű vádlottnak, de ez sem volt elég. További kölcsönügyletek következtek, a tartozás nőtt, a fenyegetések sűrűsödtek, és az is előfordult, hogy a sértett másik vállalkozásából elvitték a napi bevételt, illetve az árukészletéből vittek el kéziszerszámokat. A családtagjaitól kért kölcsönökkel is folyamatosan fizetett az uzsorásainak, de a követelt pénzeket így sem tudta kifizetni.

2012 tavaszán az elsőrendű vádlott találkozót beszélt meg a sértettel egy szolnoki benzinkút parkolójában, ahol a másodrendű vádlott „ráhatására” beültették egy autóba, s folyamatosan fenyegették. Ez a fajta „autókázás” többször megtörtént, mire 2012. július 23-án tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

A sértett az elsőrendű vádlottal szemben 106,2 millió forint tőke és járulékai, míg a harmadrendű vádlottal szemben 75,6 millió forint tőke és járulékai erejéig jelentett be polgári jogi igényt.

A büntetőügyben első fokon eljárt Szolnoki Törvényszék zsarolás és egyéb bűncselekmények miatt az elsőrendű vádlottat hat, a másodrendűt két, a harmadrendűt pedig három év börtönbüntetésre ítélte. A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlottak és védőik fellebbeztek, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

A táblabíróság május 15-én helybenhagyta a törvényszék szabadságvesztés-büntetések mértékét, emellett azonban kötelezte az elsőrendű vádlottat, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kártérítésként fizessen meg a sértettnek hatvanötmillió forintot, és ennek az összegnek 2012. július 23-tól a kifizetés napjáig járó törvényes kamatát. A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.