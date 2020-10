Évfordulót ünnepelt a rákócziújfalui polgárőrök ifjúsági tagozata

Egy esztendő alatt a duplájára nőtt az ifjú polgárőrök száma a községben.

– Akadnak családok, melyekben úgy nőttek fel a gyerekek, hogy látták szüleiket, mikor szolgálatot vállaltak, így indult az egész. Aztán hozták a barátokat, osztálytársakat. Egyre többen csatlakoznának, esetenként várni kell, hogy a diákok betöltsék tizennegyedik életévüket – számolt be lapunknak Tóthné Kovács Hajnalka, a helyi polgárőr-egyesület elnökhelyettese.

A jeles alkalomból ajándékokkal is meglepték a diákokat. Az elmúlt évben a polgárőrök részt vettek a víztározó építésekor a környék felügyeletében, szemetet szedtek és rendezvényeken is segédkeztek. A járőrözés és környezetvédelem mellett a szociális tevékenységeknek is kiemelt szerep jut. A rendhagyó találkozón a jövőbeli tervekről is szó esett.

– A körzeti megbízottunk bemutatja a fiatalokat az egyedül élő szépkorúaknak, akiket időről időre meglátogatnak majd. Emellett különféle, a diákkorban felmerülő problémás esetekre konfliktuskezelési megoldásokat is tanítunk nekik – részletezte Tóthné Kovács Hajnalka.