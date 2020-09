Évkönyvben számol be kutatási eredményeiről a megyei levéltár

Sajtótájékoztató keretében a napokban mutatta be évkönyvét a megyei levéltár. Csönge Attila levéltár-igazgató elmondta, az intézmény életében évente két jelentős esemény van.

Az egyik a levéltári nap, melyet szeptember közepén rendeznek meg, a másik pedig az évkönyvük megjelentetése. A koronavírus-járvány miatt azonban a levéltárnapi konferenciájuk idén elmarad.

Az intézményvezető ezután hozzátette, évkönyvükben ezúttal is a legfrissebb kutatási eredményekről számolnak be. Mostani kiadványukban egyebek mellett a megyei iratpusztulásokról, az 1945 és 1947 közötti karcagi politikai perekről, valamint a fegyverneki svábok asszimilációjáról olvashatnak az érdeklődők. Ugyanakkor helyet kaptak az 1919-es események környékbeli vonatkozásai is.

– Bojtos Gábor főlevéltáros „Történetek 1919-ből” című tanulmánya hazánk 20. századi történelmének egyik legnehezebb és legkaotikusabb évét jeleníti meg. Az elvesztett világháború utáni Tanácsköztársaság terrorja, a román megszállás és a spanyolnátha mind felforgatták az itt élők életét. A tanulmány kitér arra is, hogy a későbbi emlékezetpolitika hogyan próbálta átértelmezni ennek az évnek a történéseit – részletezte Csönge Attila.

A rendezvény vendége volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, aki beszédében úgy fogalmazott, példaértékű munka folyik a megyei levéltár falai között. Az itt tevékenykedő kutatók emellett olyan szimbolikus eseményeket ragadnak meg, amelyek nemcsak a levéltárban dolgozók, de a nagyközönség érdeklődésére is számot tartanak.