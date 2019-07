Ezt tegye, ha frontérzékeny

Az időjárás mindenkire hat, de nem mindenkinél vált ki tüneteket. A frontérzékenység egyénenként különböző formákban jelentkezhet. Éppen ezért a szakemberek pihenést, bőséges folyadékbevitelt és rendszeres kontrollvizsgálatot javasolnak az arra érzékenyeknek.

Szabó Beáta meteorológus hírportálunknak elmondta, hogy a frontmentes időszakokban az asztmásoknak romlik az állapota, illetve a légúti betegségben szenvedők panaszai is erősödhetnek – tájékoztatott a szakember.

A meteorológus hozzátette, a nagy napi hőingás szintén több panaszt is okozhat, hiszen augusztus közeledtével éjszaka jobban lehűl a levegő, az erős nappali felmelegedés pedig az érzékenyek körében akár a melegfrontra jellemző tünetekkel is járhat, migrén, fejfájás, illetve vérnyomásproblémák is felléphetnek. Emellett alvászavar, napközbeni fáradékonyság, koncentrációs zavar szintén előfordulhat.

Szabó Beáta hangsúlyozta, a hidegfront esetén az ízületi panaszok a jellemzőek, és a front átvonulását követően jelentkeznek a tünetek. Míg a melegfront idején a migrén, fejfájás és vérnyomáspanaszok szoktak felerősödni. Kettős front esetében pedig akár a meleg- és a hidegfront hatásai egyaránt megjelenhetnek. Nyáron a szakember szerint az elegendő folyadék-, a szezonális gyümölcsök fogyasztása elengedhetetlen a tünetek enyhítéséhez. Illetve azok, akik tudják, hogy érzékenyebbek az időjárás-változásra, ne tartózkodjanak forróság idején a szabadban.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke kiemelte, a szülészeteken azt tapasztalják, melegfront idején jobban beindulnak a szülések.

– A melegfrontokra, hirtelen időjárás-változásokkor megtelnek a szülészeti osztályok, és ilyenkor több a koraszülés is, de ennek tudományos magyarázata még nem ismert – tájékoztatott a gyermekorvos. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak az anya lehet érzékeny a frontokra, hanem a magzat is.

– A magzat agyalapi mirigye kulcsfontosságú a szülés megindulásában, a paraszimpatikus idegrendszer a front hatására aktiválódhat, emiatt megindulhat a szülés – árulta el. Azt javasolja, a kismamák lehetőleg hűvös helyen tartózkodjanak a nagy forróságban, gondoskodjanak a bőséges folyadékbevitelről, kerüljék a stresszt és a megterhelő fizikai munkát.

A szakember elmondta, a magas vérnyomás önmagában is kockázatot jelent a várandós nőknél, amely akár koraszüléshez is vezethet, a melegfront pedig tovább fokozza a kockázatot. Azt tanácsolta, akinek ilyen rizikói vannak, fokozottan figyeljen arra, hogy stresszmentes környezetet biztosítson magának, pihenjen eleget és rendszeresen járjon kontrollra.

Ön érzékeny a frontokra?

Vincze Lajosné: – Az idejét sem tudom már, mióta vagyok érzékeny a frontok átvonulására. Már jóval előtte fáradtságot érzek, fáj a fejem és a térdem, sőt a bokámat is érzem, mikor melegfront közeledik. Én azt szoktam mondani, hogy ez egyéntől függ, ki, mit és mennyire érez ilyenkor, ki az, akit megvisel az időjárás változása.

Repka György: – Amikor jön egy erős lüktető fejfájás, ami fáradtságérzéssel párosul, akkor biztos vagyok benne, hogy front közeledik. Ezek a tünetek főleg áprilisban-májusban erősödnek fel nálam, mikor egy melegebb időszak után jön egy nagyobb lehűlés. Ilyenkor nem nagyon tudok mást tenni, mint várom, hogy a front átvonuljon felettünk.