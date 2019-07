Falván készült fotókkal debütált Norbikapitány

Látványos, a településen készült képeivel mutatkozott be a nagyközönségnek a héten Kiss Norbert hobbifotós Rákóczifalván. A Varsány Közösségi Házban nyílt tárlat megnyitója a hétvégi, tizedik városnapi rendezvény egyik attrakciója volt.

Norbikapitány – ezt a címet kapta a kiállítás, nem véletlenül, hiszen ez a fotós beceneve. Norbert ugyanis tehergépjármű-vezetőként dolgozik, immár huszonhárom éve vezet kamiont, és még annak idején kollégáitól kapta ezt a becenevet, ami megegyezett a CB-rádiós hívójelével.

E név azóta is rajta maradt, ki van téve a kamionon és az autóján is. Sőt, fotós Facebook-oldala is ezen a néven fut, ahol bárki megcsodálhatja az általa készített fotós albumait. A fényképezés régi szerelem, gyerekkorába nyúlik vissza.

– Nyolcadik születésnapomra, 1982-ben kaptam az első fényképezőgépet, egy Szmenát, hogy legyen valaki a családban, aki fotózik – idézte fel a kezdeteket Norbert.

– Kezdetben analóg, majd digitális gépet használtam. 1988-ban saját összekuporgatott pénzemből vettem egy komolyabb, Zenit TTL típusú gépet, ez 2006-ig szolgált, és onnantól kezdve áttértem a digitális fényképezők használatára, a kis kompakt géptől kezdve az ultra zoom-oson át a tükörreflexes fényképezőig – mesélte. Elmondta, őt leginkább a szabadtéri fotózás és a szociofotó érdekli.

– Azokat a témákat szeretem, ahol a látvány mögött tartalmat is fel lehet fedezni vagy odaképzelni. Régebben rendszeresen hordtam magammal a gépemet a kamionban is, és ha valami megtetszett, lekattintottam.

– Most már inkább okostelefont viszek, bár az nem képes helyettesíteni egy jó fényképezőgépet. Meglátásom szerint a jó fotó ötven százalékban elméleti és technikai tudás kérdése, ötven százalékban pedig a fantáziáé, amit nem lehet tanulni.

– Úgy érzem, nekem van szemem a fotózáshoz. Témáimat az élet sodorja elém, ha meglátok valamit, ami megragad, azt lefotózom. Vannak persze szabályok. Ha személy van a képen, amit publikálni is akarok, illik az engedélyét kérni. Persze egy rendezvényen a tömegben nem megyek oda mindenkihez, de arra ügyelek, hogy ne jelenítsek meg senkit olyan helyzetben, ami kínos lehet számára – fejtette ki.

Képeit most állította ki először, mint mondta, igencsak meglepődött a felkérésen. Az volt a kérés, hogy Rákóczifalván készült fotókat adjon, rá is zúdított a szervezőkre nyolcszáz helyi képet, amiből válogathattak.

– Nem biztos, hogy én is pont a kiállítottakat választottam volna, de én csak négy éve élek a városban. Szolnokon születtem, majd Tiszaföldváron éltünk, onnan költöztem Rákóczifalvára párkapcsolatomnak köszönhetően – árulta el.

– Fotós szemmel Rákóczifalva is egy „kis falu”. A levendulakert például nagyon hálás téma, a temetőt eddig is minden faluban megnéztem, ahol csak jártam, a falvai fotók közül is az ott készült a kedvencem. Nagyon megtetszett az a kis kálváriadomb. A Tisza ártere is nagyon szép, sok madarat is látni – sorolta.

Vágya, hogy kimondottan fotózási céllal látogasson el egyszer Firenzébe. Most pedig Erdélybe készül két hétre párjával, és ez az út is a kattogtatásról fog szólni.

Bár fotózott már például esküvőn felkérésre, nem áll szándékában pénzt is keresni e tevékenységgel.

– Egy hobbi addig hobbi, még nincs ott a „muszáj”. Én csak azt fotózom, ami érdekel. Ha ott lenne a kényszer, az elvárás, úgy vélem, már nem tudnék olyan jó fotókat készíteni. Ezt szívből kell csinálni! – vallotta Norbikapitány.

Kétszázezer képet őriz archívumában

Közel kétszázezer előhívott és digitális fotót őriz archívumában, igaz, egyetlen képet sem dob el, akkor sem, ha nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Mint mondta, az elrontott fotókból is lehet tanulni, a digitális gépeknél meg rögtön vissza is lehet nézni, mit sikerült összehozni.

Nyilván minden pillanatot nem lehet tökéletesen elkapni, például egy mozgalmas rendezvényen, ezért kell mindig fejben előre tervezni, szerkeszteni, míg egy tájképet másnap ismét megfotózhat, ha nem elégedett az eredménnyel.