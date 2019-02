Farkasordító hidegben a kutya is nagyobb figyelmet érdemel

Borbély Brigitta, a szolnoki Kéz a Mancsért Civil Állatvédő Egyesület elnöke szerint a téli időszakban a két legfontosabb dolog a tartás és az etetés.

– Akkor fenyegeti a legnagyobb veszély a kutyákat télen, ha láncon tartják őket, és nincs megfelelő kutyaházuk – hangsúlyozta Borbély Brigitta.

– Fontos, hogy legyen egy biztonságos, zárt ól, ahol el tud bújni az állat, menedéket tud keresni. Tegyünk a kutyaház ajtajára szélfogót, ami lehet akár egy függöny vagy vastagabb szövetdarab is. A lényeg, hogy megakadályozza a hó bejutását és hogy a kutya tudjon rajta közlekedni.

– Az állat alá ne rongyot tegyünk, mert átnedvesedik, de a szivaccsal is ugyanez a probléma. Ráadásul ez utóbbit a kutya meg is rághatja, és ha lenyeli, komoly problémákat okozhat a szervezetében.

– A szalma jó választás, hiszen könnyen cserélhető, viszont ez esetben gondoljunk arra, hogy a bolháknak ez nagyon jó tenyészhely. Éppen ezért kezeljük a kutyát és a helyét is bolhairtóval, a szalmát pedig rendszeresen cseréljük.

– A kutya környezetét tegyük víz- és sármentessé, tehát fontos, hogy legyen neki száraz helye. A kutyaházat pedig emeljük meg például egy raklappal, hogy ne a betonon legyen – tanácsolta az egyesület vezetője.

Az etetéssel kapcsolatban Brigitta elmondta, hogy télen több ételre van szüksége a kutyáknak, ilyenkor ugyanis nagyobb az energiafogyasztásuk. Fontos, hogy kalóriadús táplálékot adjunk az állatnak, például tésztaféléket vagy húst.

A vízbe áztatott száraz kenyér vagy az olajos vizes kenyér egyáltalán nem megfelelő. Vegyünk a kutyának jobb minőségű tápot, és naponta többször adjunk neki enni.

A száraztápot fel is önthetjük meleg levessel, levesmaradékkal, vagy húsleveskockát is feloldhatunk vízben, a lényeg, hogy meleg legyen. Fontos, hogy legalább naponta egyszer egyen a kutya meleg ételt.

Az állat ivóvizére is figyeljünk oda, hogy ne fagyjon be. Inkább langyos vizet adjunk neki és kevesebbet, amit többször cseréljünk, mert ha befagy és a jeget nyalogatja az állat, akkor akár meg is fázhat tőle.

Brigitta arról is beszélt, hogy a lakásban tartott kutyák esetén fontos, hogy mielőtt kimennek a szabadba, adjunk rájuk kabátot. Főként a vékonyabb, kevesebb szőrzettel rendelkező kis testű kutyák esetén fontos ez. A hőingadozástól ugyanis gyorsan megfázhat a kutya.

A tappancsára pedig húzzunk cipőt vagy használjunk ápolókrémet, hiszen ebben az időszakban sózzák az utakat, járdákat. Ez pedig kimarhatja a kutya tappancsát, ami ilyenkor sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért házunk udvarán is kerüljük a só használatát.

Tarpai Enikő, a Szolnok Városi Állatotthon főmunkatársa mindehhez hozzátette, hogy télen is nagyon fontos az állatoknak a mozgás.

– Ne legyünk restek kimenni a kutyához és labdázni velük vagy elvinni őket sétálni. Arra azonban figyeljünk oda, hogy ha befagyott tó felé járunk, ne engedjük rá a kutyát, mert beszakadhat alatta a jég. Ha pedig befagyott tó közelében lakunk, legyen jó minőségű a kerítésünk.

– A Holt-Tisza parton például sok a kertes ház és némelyik nincs is körbekerítve. Pár éve történt is itt egy olyan eset, hogy beszakadt egy puli alatt a jég és szegény állat el is pusztult, de egy vizsla is hasonlóan járt – idézte fel Enikő, aki viszont nem javasolja, hogy zoknit vagy cipőt húzzunk a kutya lábára, mert kényelmetlen és szokatlan az állatnak.

Ha azonban kölyök korától ehhez szoktatjuk, jó megoldás lehet. A kutyaházzal kapcsolatban Enikő elmondta, még mindig vannak olyanok, akik vashordóban tartják az állatukat, ezt azonban már jogszabály is tiltja.

– Ez az egyik legnagyobb kegyetlenség ilyen hidegben. A vashordó ugyanis nyáron felforrósodik, télen viszont nagyon lehűl. Biztos vagyok benne, hogy sok kutya megfagy ilyenkor, főleg a rövid szőrűek.

– Hozzánk azonban szerencsére még nem került be olyan kutya, ami a hideg és a fagy miatt szenvedett volna sérüléseket. A legjobb megoldás a szigetelt kutyaház és a bejárat aljára ajánlott deszkát is erősíteni, hogy az állat ne kaparja ki a szénát.

– Tartósan láncon tartani a kutyákat szintén nagyon veszélyes, hiszen elégséges mozgás híján a láncon tartott kutya kihűlhet és elpusztulhat. Emellett jogszabály is rendelkezik arról, hogy naponta egyszer el kell engedni őket.

– Aki megteheti, estére be is eresztheti a kutyát a konyhába, a melléképületbe vagy a garázsba. Fontos azonban hogy a veszélyes anyagokat ne hagyjuk a földön, hanem zárjuk el őket. Például a fagyálló vagy szélvédőmosó folyadékot – fejtette ki Enikő.

Kerüljük ilyenkor a fürdetést és a bundanyírást

Tarpai Enikő arról is beszélt hírportálunknak, hogy idén nem volt huzamosabb ideig nagy hideg, ezért az élősködők sem fagytak el. A kullancsok továbbra is aktívak, melyek ellen nyakörvvel, cseppekkel és tablettával védekezhetünk.

– Télen se hanyagoljuk ezt el, ugyanis februárban is találkoztam már kullancsos kutyával. Ha pedig rongyot rakunk a kutyaházba, az eb alá, atkás is lehet tőle az állat.

– Fontos még megemlíteni, hogy a téli hónapokban tartózkodjunk a bunda nyírásától, még a lakásban tartott kutyák esetében is, kivéve ha az egészségügyi okokból szükséges. Például ha a bogáncsok szúrják a testét.

– A vastag téli bunda védi az ebet a hidegtől, amire még akkor is szüksége van, ha csak sétálni visszük ki a lakásból. A fürdetést is érdemes kerülni a hideg időszakban.

– Ilyenkor ugyanis intenzívebb a faggyútermelés, ami egy vízlepergető réteget képez a szőrön. Ezt azonban a fürdetéssel lemosnánk a kutyáról, pedig ez védi meg a hidegtől és attól, hogy kint elázzon a bundája. Ha saras, latyakos az idő, akkor csak az állat lábát mossuk le, mielőtt beengedjük a lakásba – javasolta az állatotthon főmunkatársa.