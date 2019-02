Farsangi jelmezek: a gyerekek imádják, a szülőknek nehézséget okoz

Ismét eljött az idő, amikor elöntik a boltokat a farsangi jelmezek. Rendőr, boszorkány, kiskutya, és természetesen a tévében látható mesehősök. A kislányoknál a Jégvarázsból ismert Elza és Anna még mindig keresett, a fiúknál pedig a Mancs őrjárat hős kutyusai is nagy kedvencek.

– Nekünk minden évben gondot okoz a farsang – panaszolta a szolnoki Krisztina.

– Tavaly az internetről rendeltünk, ám a méregdrágán kapott jelmez jóval nagyobb volt, mint amire gondoltunk. Idén megörültem, amikor az egyik nagy játékboltban ráakadtam egy cica jelmezre 2500 forintért.

– A csomagoláson egy kislány volt fekete ruhában, kiegészítőkkel, és rajta volt a mérete. Örömömben nem is néztem meg alaposan, mi van a csomagban. Csak otthon jöttem rá, hogy ez nem jelmez, csupán a kiegészítők vannak benne: egy cicafül, egy farok és egy csokornyakkendő. Így most gondolkozhatok, hogyan tovább – mérgelődött a fiatal anyuka.

– A fiam is lázban ég, ő az említett mese rendőrkutyája, Chase szeretne a lenni. A lányom pedig idén Aranyhajnak öltözik – árulta el Kis Adél.

– Azt hinné az ember, hogy földig érő, szőke parókát olyan könnyű szerezni, de sajnos gyerekméretben nem annyira. Szerencsére az internet sok mindenben segítség, így ebben is. Úgyhogy ha kicsit drágán is, de farsangra lesz a lányomnak földig érő, szőke haja – mondta a szolnoki édesanya.

A jászszentandrási Gyermekvilág Óvodában már készülődnek a farsangi hétre. A 3 kismalac címmel rajzpályázatot hirdettek a gyerekeknek, az alkotásokból pedig kiállítást szerveznek. A programsorozat része a pizsamaparti is, amikor az ovisok pizsamában lesznek, és párnacsatázhatnak egy jót. De természetesen nem maradhat el a fánksütés és a jelmezes beöltözés sem.

– Nagyon változó, ki milyen jelmezt visel – mondta Kimák Tiborné óvodavezető-helyettes.

– Egy-két gyerek követi a divatot, akik már jelezték, hogy ők minyonnak, unikornisnak öltöznek be. De a kicsik többsége és mi, óvó nénik is a régebbi, hagyományos maskarákba bújunk. Minden csoportnak van neve, Pillangó, Katica és Méhecske, sokan választják ezeket is, de a tükörtojás, pókember, rendőr és a Zorro jelmez is kedvelt a gyerekek körében – mondta a pedagógus.

Mulatság és télbúcsúztató is

A farsang a vízkereszttől húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang csúcspontja a karnevál, ami farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ez valójában a nagy mulatságok közepette télbúcsúztató is.

Számos városban ekkor rendezik meg a híres karnevált, Magyarországon a farsang legnevezetesebb eseménye a mohácsi busójárás.