Fáznak a rendelésre érkező betegek, sok a panaszos

Egy felújítás tagadhatatlan kényelmetlenségekkel jár, akár egy hétköznapi lakás esetén is. Különösen igaz ez, ha egy orvosi rendelőt alakítanak át, az ellátást pedig el kell költöztetni eredetileg nem ilyen célra kialakított helyekre. Nehéz úgy megoldani egy ilyen feladatot, hogy a helyzettel, még ha az átmeneti is, mindenki elégedett legyen – Tiszasülyön sem sikerült.

Tiszasülyön közel ötvenhatmillió forint TOP-os támogatásból újul meg az önkormányzati tulajdonú, leromlott állapotú egészségház. A felújítás időszakára az ősszel kiköltöztették az épületből az ott működő egészségügyi szolgáltatásokat. A háziorvosok és a fogorvos a művelődési házban, a védőnő és az iskola-egészségügyi szolgálat a könyvtár épületében kapott helyet.

Az ideiglenes orvosi rendelővel a helyiek elmondása szerint nincs is gond, ám többen panaszkodtak a váró hőmérsékletére.

– Az aula oldalsó részén van egy sötét függönnyel leválasztott rész, ide helyezték el a rendelőből áthozott székeket, ám itt nagyon hűvös van – panaszolták a betegek. – Betettek ide ugyan egy villanyradiátort, de akkor is fázunk. Mostanában nagyon sok a beteg, hosszan kell várakoznia lázas gyereknek, felnőttnek.

– Nekem is jelezték a problémát – árulta el Pollák Tibor polgármester, akit megkerestünk a helyiek panaszával. – Az előtérbe, ahol kialakítottuk az ideiglenes orvosi rendelőt, három gáz-léghőfúvót helyeztünk el, ahol a betegek várakoznak, ott is van villanymelegítő. Nyilván olyan meleg azért nincs, mint a rendelőben, de nem lehet megfázni. A tornateremben is kellemes a hőmérséklet, az iskolások is ott tornáznak.

A polgármester felvetette, a téli szünet idején lehet, hogy kicsit hűvösebb volt, az épület fűtése radiátorokról ugyanis a szomszédos iskoláéról üzemel, még így építették annak idején. A tanítási szünet alatt az iskolát sem fűtötték. A rendelőnél beállított fűtőtestek viszont akkor is működtek.

A könyvtár fűtésével is hasonló a helyzet, az is egybe van kötve az oktatási intézményével, bár a helybéliek szerint megesik, hogy az is hagy kívánnivalót maga után, hogy látni, hogy közben az iskolában már ablakokat nyitnak a meleg miatt.

– A könyvtár fűtését le fogjuk választani, erről már döntöttünk a legutóbbi testületi ülésen. Kétmillió forintunkba fog kerülni, most készülnek a tervek – tette hozzá Pollák Tibor.

Át kell vészelni ezt az átmeneti időszakot, nyárra kész a felújítás

Az orvosi vizsgálatra váróknak azt javasolja a polgármester, hogy aki fázik, az épületben lévő tornaterembe húzódjon be. Ha az netán zárva van, a takarítónőt megkérhetik, hogy engedje be őket.

– Ha rosszabb körülmények közé kényszerültek is most az emberek, valahogy meg kell oldani a felújítást – hangsúlyozta Pollák Tibor. – Reméljük, augusztusra pedig vissza tud mindenki költözni az egészségházba.

Borítókép: illusztráció

Forrás: Shutterstock