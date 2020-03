Fejlesztik a tiszapüspöki szabadstrandot

Felújítják a vizesblokkokat, mobil öltözőt telepítenek és kettő biztonságos lejárót is kialakítanak a település szabadstrandján.

Emellett a Tisza-parthoz vezető külterületi utat is felújítják, a munkálatok már elkezdődtek. A fejlesztések azért is fontosak, mert az idei évtől kezdve Tiszapüspöki hivatalosan is megállója a vízitúra útvonalaknak.