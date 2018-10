Fertőzések a gyermekközösségben: kinek a feladata tenni ellene?

Különböző fertőzések óhatatlanul felbukkannak időről időre a gyermekközösségekben. Az viszont elsősorban a szülők felelőssége lenne, hogy ne terjedjenek tovább. Utánajártunk, mit tehetnek az intézmények, ha felbukkan például a fejtetű a gyerekeken.

– Hová tűnt a szülők és orvosok felelősségérzete? – kérdezi felháborodva Bea, aki az egyik szolnoki óvodában dolgozik.

– Régebben az a gyerek, akinek fertőző betegsége volt, egyszerűen nem mehetett közösségbe. Ma már olyan fertőzésekkel is elhozzák a kicsiket, hogy a hajunk szála égnek áll tőle. Legutóbb az ótvar terjedt el, mert az egyik gyereket a kérésünk ellenére több napig behozták, orvoshoz viszont nem vitték el. Az anyuka egyszerűen közölte, hogy ő a munkája miatt nem teheti meg, hogy otthon maradjon a gyerekkel. Egyébként is: ha vigyázunk, nem fertőz tovább. A fejtetűről pedig ne is beszéljünk. Addig, amíg akár csak egy-két szülő is akad, aki nem kezeli le saját gyermeke fejét, mi hiába küzdünk a védőnőkkel együtt.

A szakemberek valóban sokat küzdenek a fejtetvességgel, amely az utóbbi években közel azonos mértékben fordul elő gyermekközösségekben. A rendelkezések szerint ugyanis az a gyermek, akit az egyik nap lekezelnek tetűirtó szerrel, másnap már nem számít fertőzöttnek. Pedig sajnos gyakran előfordul, hogy maradnak élősködők a hajban, melyek továbbvándorolnak.

A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a védőnőknek az óvodákban és általános iskolákban a tanév elején kell a tetvességi vizsgálatokat elvégezni, majd negyedévenként legalább egyszer megismételni. Mint megtudtuk, a tetvesség észlelése esetén a tetves gyermek törvényes képviselőjét mielőbb értesíteni kell. A fejtetvesnek talált gyermek kezelése elsősorban a szülő feladata és kötelessége. Amennyiben a szülő kötelezettségét nem teljesíti, vagy az általa elvégzett kezelés eredménytelennek bizonyult, a védőnő köteles a gyermeket haladéktalanul lekezelni.

A védőnők közegészségügyi érdekből az ismételten vagy nagymértékben fejtetves gyermeket név szerint kötelesek jelenteni az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályának, mely gondoskodik a tetves gyermek családtagjaira kiterjedő vizsgálatról, szükség esetén a tetves személyek kezeléséről. Ha mindez nem vezet eredményre, a hatóság eljárást kezdeményez a szülőkkel, gondviselőkkel szemben.

Egyéb fertőző betegségek gyanúja esetén (például ótvar, rüh) a beteget orvosnak kell megvizsgálni, és a szükséges kezelést elrendelni.

Feltűnő, hogy az utóbbi években egyre több óvodában, iskolában előfordul a fejtetű. M. Eszter Szolnok belvárosába jár negyedik osztályba. Édesanyja tavaly kétségbeesve tapasztalta, hogy gyermeke hajában elszaporodtak a serkék.

– Először azt hittük, korpásodik a haja – emlékszik vissza. – Őszintén szólva, előbb nagyon szégyelltem, aztán kiderült, hogy nem vagyunk egyedül. Így a siránkozás helyett inkább bevásároltam irtószerből, illetve rendszeresen átvizsgálom a lányom fejét.

Dönteni kell, otthon maradjanak-e

– Szívem szerint enyhébb fertőző betegséggel sem engednék közösségbe gyermekeket, mégis előfordul, hogy rákényszerülök – mondta el egy Szolnok melletti kistelepülésen praktizáló orvos. – Szerencsére az utóbbi években nem fordult elő a praxisomban komolyabb fertőzés, hurutos-influenzás megbetegedésekkel azonban sokszor viszik a kicsiket óvodába, iskolába, mert a szülők nem tudják megoldani, hogy otthon maradjanak velük. Ezzel tovább fertőzik a többieket is, pedig mindenkinek jobb lenne, ha néhány napig otthon pihenhetne a kis beteg…

