Fél év haladékot kaptak a tulajok a műszaki vizsga elvégeztetésére

December tizenötödikéig meghosszabbították a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően tizenöt napon belül lejáró okmányok érvényességét. Ez vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség idejére is. Így fellélegezhettek az autósok, de a szervizek és a vizsgaközpontok is. Vajon ennyi idő elegendő lesz arra, hogy az elmaradt vizsgákat pótolni tudják a járműtulajdonosok?

– A veszélyhelyzet első heteiben tapasztaltunk egy jelentős visszaesést, kevesebb autós hozta műszaki vizsgára a járművét – árulta el hírportálunknak Csobod László, a Magyar Autóklub régióigazgatója.

– Összességében azonban elmondható, hogy a jogkövető állampolgárok a saját és gépkocsijuk biztonsága érdekében többnyire éltek a műszaki vizsgáztatás lehetőségével. Mivel ismét emelkedik a gépjárműeladások és a forgalomba helyezések száma, folyamatosan hozzák az autókat átvizsgálásra és műszaki vizsgára. Úgy gondolom, fél év elegendő lesz a veszélyhelyzet alatt elmaradt műszaki vizsgák pótlására, hiszen a vizsgapontok száma nem csökkent jelentősen. Emellett ez a féléves haladék csak az országhatáron belüli autózásnál érvényes, tehát aki külföldön is használja a gépkocsiját, vélhetően úgyis elhozza műszaki vizsgára – tette hozzá a régióigazgató, aki szerint nem érdemes halogatni a műszakit. Ha ugyanis esetleg baleset történik, és kiderül, hogy az autó műszaki hibás volt, akkor komoly következményekre számíthat a jármű tulajdonosa…

Nem csak a vizsga idején szükséges a jó állapot

– A műszaki vizsga megszerzése, ami alapesetben egy használt személyautónál kétévente történik, egy pillanatnyi állapotot tükröz. Abban a két esztendőben azonban bármi történhet a gépkocsival, meghibásodhat a fék vagy a világítóberendezések, kaphat egy futóműproblémát. Ezért szoktuk ajánlani az autósoknak, hogy időnként egy műszaki állapotfelmérésen vagy egy közlekedésbiztonsági vizsgálaton mindenképp vegyenek részt. Nemcsak a műszaki vizsgára kell a gépkocsinak jó állapotban lennie, hanem mindig csak kifogástalan járművel szabad közlekedni, ezzel is csökkentve a balesetek okozásának és elszenvedésének a veszélyét – hangsúlyozta a régióigazgató.

Csobod László egyébként azt javasolja minden autótulajdonosnak, hogy lehetőleg a hivatalos javítóhelyeket, számlával és garanciával dolgozó szervizeket keressék fel, hiszen ezek azok, melyek biztosan rendelkeznek a megfelelő technológiákkal, alkatrészekkel és szerszámokkal.

Harminc százalékkal csökkent a forgalom

– Mintegy harminc százalékkal csökkent a forgalmunk a veszélyhelyzet alatt – mondta Kézér Zoltán, a zagyvarékasi Kézér Autószerviz tulajdonosa.

– Amikor azonban az emberek úgy gondolták, hogy hamarosan bejelentik a veszélyhelyzet végét, egyre több autós jött. Jelenleg körülbelül két-háromhetes előjegyzéssel tudunk gépkocsit vállalni műszaki vizsgára. Köszönhető ez annak, hogy a köztudatban az szerepelt, a veszélyhelyzet vége után csak tizenöt napig érvényesek a lejárt műszakik. Ebből adódik most ez a feltorlódás, időközben azonban meghosszabbították a határidőt december tizenötödikéig.

– Ez az idő elegendő lesz, kivéve, ha az autósok többsége decemberre hagyja a műszaki vizsgát. Ez esetben feltorlódás várható. Jónak tartom ezt az intézkedést, viszont felmerült bennem a kérdés, hogy az az autó, amelynek például március tizennegyedikén lejárt a műszaki vizsgája, és december tizennegyedikén fogja a tulajdonos levizsgáztatni mondván, hogy nyer vele pár hónapot, az mennyire alkalmas a közlekedésben való részvételre…

A fékkel és a világítással szokott probléma lenni

Kézér Zoltán is azt tanácsolja az autósoknak, hogy ne várják meg az utolsó heteket, napokat, hanem minél előbb vigyék el az autót műszakira, hiszen működnek a szervizek, a vizsgaállomások, mint ahogy eddig is nyitva voltak, a veszélyhelyzet idején is. Hiába a haladék, a KRESZ nem változott, vagyis továbbra is csak műszakilag alkalmas autóval lehet közlekedni. Ráadásul minden esetben a jármű üzemeltetője a felelős azért, hogy a gépkocsi megfelel-e a közlekedésbiztonsági feltételeknek.

A megyei szakemberek tapasztalata szerint a műszaki vizsga előtt kérhető előzetes átvizsgálás során főként a futóművel, fékkel, biztonsági berendezésekkel és esetleg a világítással szokott probléma lenni, de a karosszéria vagy fő tartóelemek is rozsdásodhatnak.