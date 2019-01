Szabályoznák a tulajdonosok kötelességeit Kisújon

Kisújszálláson is gondot okoznak a neveletlen ebek, a probléma sokszor a gazdik ismerethiányából is ered. A képviselő-testület a felelős ebtartás érdekében szabályozná a tulajdonosok kötelességeit, s később vizsgát is bevezetne. A részletekről dr. Varga Zsolt jegyzőt kérdeztük.

– A 2016-os összeírás adatai szerint 1600 kedvtelésből tartott eb van a városban, ami kicsit sok – mondta. – A testület több alkalommal foglalkozott már a kedvtelésből tartott kutyákra vonatkozó helyi szabályozás lehetőségével. Egyértelműen megállapítást nyert, hogy a legtöbb probléma a négylábúak szükségletei ismeretének hiányából ered. Így most a testület két irányban kíván támogatást nyújtani az ebtartóknak. – A felnőtt lakosság számára szakemberekkel készíttettünk egy áttekinthető, rövid ismeretterjesztő anyagot, mely megtalálható a város honlapján. Az összeállításában dr. Széphalmi Évával, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és földhivatali főosztály vezetőjével egyeztettünk, és meghívtuk a rendeletet tárgyaló év végi testületi ülésünkre is. Ott nem született meg az új rendelet, 2019 novemberéig elhalasztották a döntést a képviselők. A tervezet tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek szükségesek az eb kiválasztásához, neveléséhez, tartásához, hogy humánus és felelős gazdi lehessen valaki. – A tudatos nevelés célja az is, hogy a jelenleg felmerülő problémák megszűnjenek, különösen a fölöslegesen magas számban tartott kutyák vonatkozásában, valamint a szökés, illetve elkóborlás visszaszorításában. Az iskolás gyermekeket tanórák keretében szeretnénk a felelős kutyatartásra nevelni különböző tréningekkel, így megalapozva a felnőttkori felelős állattartást – sorolta dr. Varga Zsolt, aki elmondta azt is, a képviselők a fölösleges ebszaporulat megakadályozásáról ebben a hónapban rendeletben is döntenek. – Január 10-ig 1 millió 80 ezer forint állatvédelmi bírságot vetettünk ki, ebből önkéntes befizetés és behajtás alapján közel háromszázezer forint folyt be. A hatályos jogszabályok alapján ezt az összeget kizárólag állatvédelmi célokra lehet felhasználni, különös tekintettel a kóbor ebek befogására és elhelyezésére, valamint ivartalanításra. A költségvetés tervezésekor 180 ezer forintot biztosítana az önkormányzat ivartalanításra, a részleteket a rendelet szabályozza majd. – A Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Civil Egyesület szintén szervez támogatott ivartalanítást, értesülésünk szerint százezer forint forrással. Ez összességében azt jelenti, hogy városunkban legalább 93 eb ivartalanítása oldható meg idén – mondta dr. Varga Zsolt. Hozzátette, ha novemberben dönt a testület az új rendeletről, az a gazdik és az ebek vizsgájáról is határozna. Erre már jó példák vannak Svájcban, Németországban, Ausztriában. Kisújszálláson az új kutyatulajdonosokkal és a bevezetése után született ebekkel kezdenék a vizsgát, s azt fokozatosan, évek alatt vezetnék be, mert nem az a cél, hogy egyik napról a másikra büntessenek, hanem, hogy változzon a szemlélet, tudatos legyen az állattartás. Borítókép: illusztráció Forrás: Shutterstock