Felfüggesztett börtönre ítélték Kengyel polgármesterét

A Szolnoki Járásbíróság ez év október 28-án meghozott, aznap jogerős ítéletében folytatólagosan, jelentős értékre elkövetett sikkasztás és nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt 1 év – végrehajtásában 3 évi próbaidőre – felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, egyúttal előzetes mentesítésben részesítette Kengyel község polgármesterét, aki az elmúlt 5 évben több mint 10 millió forintot sikkasztott a község vagyonából.

Mint arról a Szolnoki Törvényszék sajtóosztálya tájékoztatta hírportálunkat, a vádlott azért, hogy egy szolnoki ügyvéddel szemben fennálló tartozását rendezze, az önkormányzat hozzájárulása nélkül, az önkormányzat nevében megbízási szerződést kötött az ügyvéddel. Számára ezáltal a 2014. február 1-je és 2019. február 1-je között eltelt 5 évben összesen 7.620.000 forintot fizetett ki az önkormányzat úgy, hogy az ügyvéd ténylegesen semmilyen tevékenységet nem végzett az önkormányzat javára. Az ezzel okozott kár a mai napig nem térült meg.

Szintén az önkormányzat hozzájárulása nélkül, az önkormányzat nevében, szóban állapodott meg egy másik ismerősével a helyi labdarúgó sportegyesület futballistáinak utaztatásáról. A cég teljesítette a megállapodásban foglaltakat, az önkormányzat pedig 2019. március 28-án 569.349 forintot fizetett ki a megállapodás szerint, amit a vádlott utóbb megfizetett az önkormányzatnak, így az okozott kár megtérült.

Végezetül a helyi vízközmű-társulat vezetőjeként 2016. június 30-a és 2018. december 31-e között 2.375.355 forintot sikkasztott el a vízközmű-társulat házipénztárából, amiből 742.300 forintot utóbb visszafizetett, így az okozott kár részben megtérült.

Az ügyben 2019. augusztus 21-én emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség. A Szolnoki Járásbíróság 2019. október 28-án előkészítő ülést tartott az ügyben, amelyen a vádlott, az ügyésszel korábban megkötött egyezségben foglaltakkal egyezően, beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Egyúttal azt kérte, hogy a bíróság előzetes mentesítésben részesítse. A bíróság az előkészítő ülésen jóváhagyta a fenti egyezséget és ítéletet hozott, amit az ügyész, a vádlott és a vádlott védője is tudomásul vett, így az a kihirdetése napján jogerőre emelkedett.

Figyelemmel arra, hogy a bíróság jogerős ítéletében előzetes mentesítésben részesítette a vádlottat, a döntés nem eredményezi automatikusan a vádlott polgármesteri tisztségének megszűnését – adott magyarázatot a sajtóosztálya.

Szakértőnk információja szerint az előzetes mentesítés azt jelenti a vádlottra nézve, hogy büntetlen előéletűnek tekintendő mindaddig, amíg a felfüggesztés ideje alatt nem követ el újabb bűncselekményt. A polgármester törvényi kötelezettsége, hogy a legközelebbi képviselő-testületi ülésen a testületnek beszámoljon a vele szemben kezdeményezett büntetőeljárásról, s annak eredményéről. Tisztsége alóli felmentését maga a településvezető kérheti, vagy ülésükön a képviselő-testület kezdeményezheti.

A történtekre közleményben reagált Nagy Szilárd, Kengyel polgármestere, ezt változtatás nélkül közöljük:

„Annak a döntésemnek, hogy mindenben együttműködtem az ügyészséggel és az előkészítő ülésen beismertem az ellenem felhozott vádakat, megvan a miértje. Ezen lépéseket önszántamból tettem meg, mert nem tudtam tovább együttműködni abban a rendszerben, ami a választókerületben zajlik. Az ügyeknek nem egyedüli szereplője vagyok, de természetesen a felelősségemet vállaltam, mint mindig. Bevallom azt is, hogy a hibás döntéseket gyakran politikai nyomás hatására hoztam meg, mert egyértelmű volt számomra, hogy ha nem működöm együtt a rendszerrel, vagyis nem bólintok rá mindenre, akkor a kengyeli emberek mindennapjait nem tudom élhetőbbé tenni. Mivel a bíróság az ítélet alól mentesített, így nincs törvényi akadálya annak, hogy a községemért tovább tudjak dolgozni, amire az októberi választáson újra bizalmat kaptam. Az általunk okozott kárt részben már megtérítettem és itt most nem szeretném megnevezni a többi szereplőt. Őszintén bízom a független magyar igazságszolgáltatásban, hogy a végén mindenki elnyeri méltó büntetését. Ezúton is elnézést kérem azoktól az emberektől, akiknek csalódást okoztam. Igyekszem hibáimat kijavítani.”