Felidézték a múltat a veterán járművekkel Martfűn

Különleges autócsodák gördültek be Martfűre szombaton. Idén negyedik alkalommal rendezték meg a veteránautó-kiállítást a művelődési központ és könyvtár szomszédságában. A szervezők családias vendégszeretettel köszöntötték a városba érkezőket.

Trabant, Volga, Pannónia, de hetvenes évekbeli Chevrolet is sorakozott a felvonuláson.

– A szervezésnek hagyományai vannak, egyébként a Múzeumok Éjszakáján szoktuk megtartani. Idén viszont a vírushelyzet miatt szeptemberre tolódott az időpont. Az előzetes jelentkezések szerint nyolcvan járművet vártunk, de legalább százan érkeztek – mondta Kengyel Éva társszervező.

A motorok, a szocialista, nyugati típusú kocsik és kisteherautók, valamint katonai járművek is szép számmal érkeztek a mustrára. A hazai gépjárműgyártás gyöngyszemei közül Pannónia és Berva moped is érkezett, de láthattunk orosz dongót is. Az autók közül egy rendkívül igényesen restaurált NSU csodájára is jártunk, de a sorban akadt Volga és egy fekete francia Citroën Traction, ami egy budapesti filmfogatáson is részt vett. Az idei találkozó egyetlen amerikai autója egy eredeti, mégis szép állapotú, metálkék Chevrolet V8 volt, amit a hetvenes évek óta nem restauráltak. A Trabant kabrióról tulajdonosa elárulta, hogy 1982-ben gördült le a gyártószalagról.

A programokat délelőtt katonai hagyományőrző csapatok kiállítása egészítette ki, amelyek főleg a szocialista világ érájába kalauzolták el a látogatót, de érkeztek amerikai alakulatok is. Az érdeklődők idén is tárlatvezetéssel tekinthették meg az egykori Tisza cipőgyár irodaépületét és a légó pincét, ahol polgárvédelmi kiállítást rendeztek be. A művelődési központban terepasztalok és makettek sorakoztak. A délutáni autós ügyességi bemutatót retró koncert követte.