Félnek az állattartók: megyénkbe is átkerülhet a rettegett sertéspestis

A megyei állattartók is aggódnak az afrikai sertéspestis (ASP) miatt.

A betegséget okozó vírust április 21-én mutatta ki elhullott vaddisznóban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Heves megyében.

A szakemberek haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket, hogy megelőzzék a járvány házi sertésekre való átterjedését.

Azóta azonban további öt fertőzött vaddisznót találtak Hevesben.

Bár egyelőre megyénkben nincs jele a kórnak, a felvásárlási árak amúgy is folyamatos esése nálunk is rosszul érinti a gazdálkodókat.

– Nagyon félünk az afrikai sertéspestis terjedésétől – nyilatkozta a tiszazugi sertéstelepet üzemeltető Takó József is.

– Korábban sem az volt a kérdés, hogy megjelenik–e ez a betegség hazánkban, hanem, hogy mikor. De az egy dolog, hogy félünk, sokkal nagyobb gond, hogy ennyi országban megtiltották az exportot. Országosan jelentős mennyiséget viszünk ki külföldre, de majd amennyit termelünk, annyit fogunk fogyasztani.

Igazán nagy gondban akkor lennénk, ha Európában elterjedne a betegség és egyik országból sem lehetne sertést kivinni. Akkor tényleg csak azok a telepek tudnának megmaradni, amelyek korszerűek, kis energia–ráfordítással is tudnak hatékonyan, eredményesen működni.

A sertésárak már hónapok óta esnek, igaz, mint Takó József kiemelte, egyelőre nem a betegség miatt, az értékesítők azt mondják, az utóbbi időben kevesebb sertéstermék fogy.

– Tavaly ilyenkor kilónként száz forinttal magasabb volt a felvásárlási ár. A jelenlegi árak mellett, állami támogatással együtt, nullszaldós sertést tartani – jegyezte meg.

– Most 320–330 forint plusz áfa a sertés kilónkénti felvásárlási ára, de volt már 360 forint is – mutatott rá Szabados Károly, a feldolgozóüzemmel és húsbolttal is rendelkező rákóczifalvai Szabados Hús Kft. ügyvezetője.

– A kereskedők erre persze ráteszik a maguk hasznát. Mi próbáljuk kordában tartani az árakat, de a nagy áruházláncok bizony nagyon leszorítják. Van, amelyik nagyker. áron, 550 forintért árulja a sertéslapockát. Sok az akció is. Biztos esni fognak még az árak, mivel az exporttilalom miatt mindenki itthon akar majd értékesíteni.

– Az importhúsokat persze most jó lenne visszaszorítani, de a piac működése mást kíván. A vásárlók egyébként nem vesznek most sem kevesebb sertésárut, nagyon jó az állategészségügyi tájékoztatás, tisztában vannak vele, hogy ez a vírus emberre egyáltalán nem veszélyes. A megyei állattartók persze törekednek a fertőzés kivédésére.

– Nagyüzemi sertéstelepen eleve van egy fertőtlenítő gátrendszer, hiszen nagy mennyiségű állat között eleve könnyebben tudna terjedni a betegség – mutatott rá Takó József. – Nálunk eleve élnek olyan szabályok, hogy a dolgozók átöltöznek, munka közben rendszeresen kezet mosnak, fertőtlenítik a járművek kerekét. Nyilván, most még inkább ügyelni kell mindezek betartására.

A néhány állat nevelésével foglalkozó őstermelőknél már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Egy gazdálkodó arra hívta fel a figyelmet, a régi paraszti világban nevelkedett idősebbek körében nem volt divat, hogy kezet mossanak, ha egyik állattól átmentek a másikhoz, a ruhát sem csereberélték, amiben az ólakban dolgoztak, így korántsem biztos, hogy erre kellő gondot fordítanak, amíg nincs nyakukon a veszély.

A megye északibb területein Heves közelsége miatt nagyobb az aggodalom. Mint egy tiszasülyi gazda is felvetette, egy vaddisznónak egy napi járásra esik átjönni a fertőzött területről, és a környéken rengeteg van belőlük. Így, ha az állattartónak földje is van, ajánlott ruhát cserélni, ha bejön a határból.

A kamara is tájékoztat

– A megelőzés az egyetlen hatékony védekezési mód a betegséggel szemben – jegyezte meg Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – Ahogy megjelent Hevesben a vírus, a NÉBIH kiadott egy közleményt, amelyben szabályozza, milyen feladatai vannak a sertéstartóknak a megelőzés érdekében. Állategészségügyi korlátozások léptek életbe. Mi is körbeadtuk a hírt az összes kamarai tagnak. Az exporttilalmak miatt nagyrészt a saját területünkön belül kell eladniuk a sertést az állattartóknak. De azt gondolom, emiatt jelentős áresésnek nem szabadna bekövetkeznie, hiszen a nemzetgazdasági érdek, hogy a hazai sertést itthon értékesítsük.