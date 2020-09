Felszámolják Tiszatenyő vagyonát

Sertéstelep-fejlesztés hetvenmillió forintból, baromfivágóhíd építése negyvenből. Míg előbbit nem fejezték be, utóbbit el sem kezdték Tiszatenyőn. A beruházásokra kapott pályázati pénzeket pedig már régen vissza kellett volna fizetni, több másikkal együtt. Ez ugyanis csak két tétel abból, ami miatt jelenleg adósságban úszik a település. A tavaly ősszel megválasztott polgármester elmondása szerint döbbenten szembesült Tiszatenyő valós pénzügyi helyzetével, amikor elfoglalta pozícióját.

– Összesen kétszázhatvannégymillió forint visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak. Ez több meg nem valósult pályázatból áll. Például van közte egy százharmincötmillió forintos energetikai beruházás is. A pályázati pénzből százhuszonötmillió forintot nem a célnak megfelelően használtak fel. Ebben, és több másik ügyben tudomásom szerint már a NAV is nyomoz – mondta Mező József.

Mivel a kasszában a tartozás rendezésére nem volt pénz, az ezerhatszáz lelkes község önkormányzata adósságrendezési eljárást kezdeményezett maga ellen.

– Idén áprilisban indult el a folyamat. Jelen pillanatban az adósságrendezési eljárás ott tart, hogy Tiszatenyő forgalomképes vagyonának listája már az adósságrendező kezében van. Ezeket értékesítjük, elsősorban telkeket, használaton kívüli gépjárműveket. Továbbá fel kellett számolnunk a sertéstelepet, illetve a szarvasmarhatartó telepünket is. E kettő helyett baromfitenyésztésbe fogtunk, ami költséghatékonyabb – sorolta az elmúlt időszak intézkedéseit.

Mező József hozzátette, az adósságrendezési eljárás előtt elnyert pályázatokat megvalósítják, ilyen a bölcsődeépítés vagy a közkonyha felújítása. Ám ahogy mondta, úgy számolnak, több tíz millió forintnyi fejlesztési pénztől estek el, ugyanis míg tart az eljárás, semmilyen pályázatot nem nyújthatnak be. A néhány éve még mintafalunak számító Tiszatenyőn abban reménykednek, hogy jövő év első időszakában befejeződhet az eljárás, és a pályázatok segítségével fejlődésnek indulhat a település.

Az ügyben megkerestük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága Értékelő-Elemző Osztályát, válaszukban azt írták, folyamatban lévő ügyről nem hozhatnak nyilvánosságra részleteket. Ugyanezt válaszolta kérdéseinkre a korábbi polgármester, Kazinczi István is.

Még idén elkészül a kerékpárút

Az adósság a jelenlegi duplája is lehetne, mivel a Tiszatenyőt Törökszentmiklóssal összekötő kerékpárút ára önmagában ugyanannyit tesz ki. Ám haladékot kapott a beruházás befejezésére a település jelenlegi vezetése.

– Az előző ciklusban kezdődött a kerékpárút kivitelezése is, ránk maradt a feladat, hogy befejezzük. Ez az egyik olyan beruházás, mely nem készült el határidőre, a közútkezelő ugyanis nem vette át, mert nem felelt meg a pályázatban leírt műszaki feltételeknek. Félő volt, hogy vissza kell fizetni az erre elnyert kétszázhatvanmillió forintos uniós támogatást is. Ebben az ügyben viszont elértük, hogy meghosszabbítsák a határidőt december végéig, amit tartani is tudunk. Jelenleg kilencven százalékos készültségben van a kerékpárút, már csak a faültetés hiányzik – számolt be a jelenlegi helyzetről Tiszatenyő polgármestere, Mező József.