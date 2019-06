Feltárták titkaikat megyénk múzeumai

Az idén tizenhetedik alkalommal megrendezett országos programsorozathoz megyénk számos kulturális intézménye is csatlakozott.

A Múzeumok Éjszakáján rendkívüli nyitvatartási időben várták az érdeklődőket, a rendezvény elemei sokszor hajnalig tartottak, különlegessé téve a látogatást. A színes programok közül kicsik és nagyok egyaránt válogathattak.

A megye számos kulturális intézményében különféle rendezvények közül választhattak a Múzeumok Éjszakájára látogatók szombaton. Míg a délután folyamán inkább a gyerekprogramok, így például a kézműves-foglalkozások tűntek a legnépszerűbbnek, addig az esti órákra már a különleges tárlatvezetéseké és izgalmas előadásoké volt a főszerep.

Szolnokon a teljesség igénye nélkül több helyszínen egyebek között a Damjanich János Múzeumban, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban, a Reptárban, a Söráriumban, a Tabáni Tájházban, de még a vasútállomáson is éjszakai nyitvatartással várták az érdeklődőket.

A RepTár kreatív sarkában a gyerekek elkészíthették saját századjelvényüket. Éjszakai tárlatvezetéseiken, a rendhagyó zseblámpás sétákon egy hajdani vadászpilóta és egy repülőműszaki tiszt kísérte az érdeklődőket, valamint egy helikopter pilótafülkéjébe is bepillanthattak a látogatók.

A vasútállomáson mintegy emlékként vasúti utazási okmányokat készíthettek a lelkes résztvevők, valamint az Almáriumban is elkalauzolták az oda látogatókat. A Damjanich János Múzeum udvara is megtelt az este folyamán, amikor is színvonalas zenés és táncos műsorokkal szórakoztatták a nagyérdeműt.

Jászberényben a Múzeumok, Galériák Éjjel-Nappal programsorozat szombat délelőtt a Szikra Galériában kezdődött. A kertben a Palotásy János Zeneiskola fúvósai adtak koncertet.

Csiszár Róbert művészeti író bemutatta Aba-Novák Vilmos Itatás című festményét és szólt a művész életéről, munkásságáról is. A Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában délután a gyerekek a középkori rózsaablakok mintájára saját fénycsapdájukat készíthették el.

Este a Jász Múzeumban folytatódott a rendezvény, ahol többek között népmese-bemutatóval, a Lóca Együttes és a Sárkánykönny zenekar koncertjével, „párlat”- és tárlatvezetéssel várták a résztvevőket.

A Jászsági Hagyományőrző Egylet ezúttal is készült a Múzeumok Éjszakájára: Az otthonkától a haspólóig címmel zenés, vidám ruhabemutatót tartottak az elmúlt ötven év divatjából.

Az izgalmas rendezvénysorozat különleges tárlatvezetésekkel és kiállításokkal országszerte, így megyénkben is több tízezer embert mozgatott meg.

Ezrek voltak rá kíváncsiak a megyében is

Tiszaföldváron a ­Tiszazugi Földrajzi Múzeumban délutántól a Mikrópódium bábelőadást élvezhették a gyerekek, késő estig kézműves-foglalkozásokkal, méhviaszgyertya-készítéssel, tárlatvezetésekkel és kerti kalandokkal várták a kíváncsiskodókat, akik a méhek világán kívül az amerikai nemzeti parkokat is megismerhették.

Az estét a Bohém Trió koncertje zárta. Az izgalmas rendezvénysorozat egyébként mindenhol nagyon sok különlegességet tartogatott.

