Felújítások miatt átmenetileg óvodát váltottak a gyerekek

Balesetveszélyessé nyilvánították a Kertvárosi Óvoda épületét, ezért hétfőn kiköltöztették az intézmény ovisait és az ott dolgozókat.

A gyerekeket, az óvodapedagógusokat és a dadusokat a város két intézményében helyezték el ideiglenesen, ameddig a helyreállítás megtörténik.

A Szolnok Városi Óvodák Kertvárosi Tagintézményének épülete 1947-ben épült családi házként. A városrész népességének gyarapodásával szükség lett a körzetben – más egyéb szolgáltatások mellett – egy óvoda működtetésére is. A város megvásárolt egy ingatlant, amelyből egy kétcsoportos óvodát alakíttatott ki. Az elmúlt több mint hetven esztendő alatt számos alkalommal történt kisebb felújítás az intézmény falai között és azon kívül is. Legutóbb, az időszakos állagmegújításon kívül az udvaron Kresz-park épült, egy, a szabadtéri játékok tárolására alkalmas helyiséget építettek, új játékelemeket kapott a kinti játékkert.

Ám a mai kor követelményeinek már alig felel meg a Kertvárosi Ovi, főleg az épületének állaga romlott le, de az óvodai kritériumokat is alig tudja teljesíteni. Ez derült ki azon a sajtótájékoztatón is, amelyen Szalay Ferenc polgármester és Bencsik Zsolt, a városi intézményhálózat igazgatója tekintette meg a szerdán megkezdett és előreláthatóan három-négy hétig zajló nagyjavítás munkálatait a helyszínen.

– Az óvodai dolgozók, az intézményhálózat műszaki felelősei és a szülők is egy időben fedezték fel a két csoportszoba között álló falon, illetve a mennyezeten lévő repedéseket a közelmúltban – mutatta a városvezetőnek a probléma okait az intézményhálózat igazgatója. Bencsik Zsolt elmagyarázta, korábban pedig az ügyben tartott szülői értekezleten is elmondta, hogy az eleve mélyen fekvő kertvárosi városrészben a régi épületekre jellemző a szintén idős óvodaépületet is megrongáló jelenség. Mégpedig az alsó beázás, a vizesedés.

A tetőszerkezet tartógerendái is szépen lassan mállanak, miközben a ház alapjánál is ázik a talapzat. Az igazgató szerint a mostani beavatkozás alig pár évig kielégítő, elfogadható állapotba hozza az épületet, ám véleménye szerint majdan nem újabb felújítást igényel az ovi, hanem egy teljesen új épületet. Az elképzelések szerint az új óvoda nem a jelenlegi Napsugár utca, hanem a túloldali Gagarin utca közelségében épülne fel, és az udvart helyeznék az avítt ház helyére.

– Minden szolnoki élete, egészsége, épsége fontos, de ha gyermekeinkről van szó, akkor minden feladat még fontosabb! – hangsúlyozta Szalay Ferenc, megtapasztalva a gondokat. – Szandaszőlős és az Alcsisziget, a Kertváros és a nemrégen üdülőzónából lakóövezetté minősített Vízpart körúti városrész egyre népesebb, egyre több fiatal család költözik ezekbe a kerületekbe. Természetes, hogy az itteni infrastruktúrát, a körülményeket a kötelezően elvárt szintre emeljük. Nem tűr halasztást egy új Kertvárosi tagintézmény felépítése.

Természetesen szorgalmazom a közgyűlésen az erről szóló előterjesztés megvitatását, igyekszünk pályázati forrásokat találni a beruházásra, vagy pedig saját forrásokból kell biztosítanunk eme fejlesztést – szögezte le a polgármester.

A Kertvárosi óvodaépületet biztonságossá alakítják: a helyiségeken belül aládúcolják, a tartógerendákat megerősítik, és várhatóan december 9-től visszaköltözhetnek a gyerekek megszokott helyükre. A későbbiekben a statikusok és a műszaki ellenőrök folyamatosan vizsgálják az épületet. Addig a Nyuszi csoportosokat a nemrégiben átadott Szapáry úti, a Maci csoportosokat a Hold utcai tagóvodák tornaszobáiban helyezték el átmenetileg. A kis ovisoknak az új helyzet nem kényelmetlen, sőt, az új környezet és új ingerek miatt még élvezik is a helyzetet. A szülők pedig megértették…