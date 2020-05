Felújítják Tiszapüspöki titokzatos kápolnáját

A Szent István parkkal együtt újítják fel a területén álló kis kápolnát is Tiszapüspökiben. Eredetéről semmit sem tudnak a helyiek, csak találgatások vannak arról, hogy ki állíthatta, mikor, és hogy milyen célból.

– Úgy tudjuk, hogy eredetileg egy szentkép volt benne, de sajnos már az is megsemmisült. A kereszt formája a tetején megegyezik a katolikus templomunk tetején található kereszt mintájával. Elképzelhető, hogy egy háborúból hazatért katona, vagy az ő családja állíttatta az első világháború után, hálából. Valószínű, hogy egyidős lehet a Hősök ligetével – mondta Magyar András, a helyi könyvtár vezetője.

Ugyanakkor nemcsak a kápolna története különleges, de magáé a parké is. A Tanácsköztársaság bukása után itt ültettek el negyvenhat nyárfát az első világháborúban elesett hősöknek. Ezek a fák a ’90-es években nagyrészt kipusztultak. A mostani felújítás során visszaállítanák a Hősök ligetét a Szent István park részeként, de most már a második világháború és a Gulag áldozatainak is ültetnek majd ­fákat.