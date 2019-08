Felzárkózó települések: harmincegy helyen indulhat el a program

Harmincegy településen kezdődtek meg a Felzárkózó települések hosszú távú kormányprogram végrehajtásának előkészületei. Az érintett helységek polgármestereit dr. Pintér Sándor belügyminiszter, dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos tájékoztatta kedden Tiszaburán.

A kormány döntésének értelmében a következő években háromszáz nehéz helyzetű település kap segítséget a felzárkózáshoz, idén az első harmincegy helyszínen el is kezdődik a munka.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében Tiszabura és Tiszabő vesz részt a programban – ezeken a településeken már el is kezdődött a munka, melynek részleteit dr. Pintér Sándor belügyminiszter ismertette az érintettekkel. Hangsúlyozta: a romák ma is gazdasági nehézségekkel és előítéletekkel küzdenek, ezen szeretnének javítani. Hozzátette: bár számos kísérlet történt, nem valósult meg az integrációjuk, teljes beilleszkedésük a társadalomba.

– Előrelépés volt, de áttörés nem – mondta, majd kifejtette: a romák leszakadása ma is jelentős a tanulás, képzettség, az egészségi állapot, valamint a jövedelmek területén. A kormány egyértelmű álláspontja, hogy nem fogadható el ez a különbség – tette hozzá.

Mint mondta, egyértelművé vált, hogy egyszerre, egy ütemben az egész ország területén nem tudják megoldani a „leszakadást”, ezért kísérleti programokat hoznak létre.

Elhangzott, hogy az állam egyedül nem tudja, a roma közösségek pedig egyedül nem képesek megvalósítani a felzárkózást, ezért együtt kell működni a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjában.

A cél a romák felzárkózásának érdemi előmozdítása települési integrációjuk kiemelt segítésével, azaz a nehéz helyzetű települési önkormányzatok számára kiszámítható működés kialakítása, a településen élő lakosság helyzetének javítását szolgáló fejlesztések szakmai tudás-támogatások és szolgáltatások biztosításával és a bűncselekmények számának további csökkentése a megélhetés javításán keresztül.

– Ennek a program végére kiemelt cél a teljes foglalkoztatás elérése a közfoglalkoztatás eszközeivel, a településkép, az utcakép javítása éppúgy, mint az önellátás – sorolta a miniszter, aki azt szeretné, ha nem lenne a településeken műveletlen kert, de a termőföldeket sem hagyhatjuk megműveletlenül, mert ez bűncselekmény azokkal szemben, akik éheznek.

A felzárkóztató program a csecsemőktől a felnőttekig minden korosztályt érint, a szűrővizsgálatokon át az egészségügyi felvilágosító programok mellett szükség van a védőnői szolgálatok megerősítésére is. Fontos, hogy minden fiatalnak legyen szakmája, ehhez is kapnak támogatást, de a falugondnoki szolgálatok fejlesztése, az infokommunikációs eszközök kitelepítése a falvakba éppoly fontos, mint az, hogy senki ne fázzon télen, ne legyen fűtetlen lakásban, ehhez a szociális tűzifaprogramot is folytatni kell, és a közbiztonságra – akár kamerarendszerek telepítésével – is kiemelt figyelmet fordítanak a jövőben.

Szeretnék megóvni a családokat az eladósodástól, ehhez előrefizetős mérőórákat javasolt, míg az önkormányzatok eladósodását szigorú ellenőrzésekkel akadályozná meg. Pintér Sándor szólt a sport fontosságáról is, harmincegy műfüves focipályát építenek az Magyar Labdarúgó Szövetség, a Belügyminisztérium és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat összefogással.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a kormányzat által támogatott CSOK célszerű és jogszerű felhasználását segíteni kell, hogy ne jusson a szociális lakások sorsára. A közösség erejét pedig jobban fel kell használni az uzsorázás felszámolásához, illetve a drog és tudatmódosító szerek fogyasztásának a visszaszorításához is – hangsúlyozta a belügyminiszter.

Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere beszédében kitért arra, hogy a felzárkóztató programhoz a kormány adja a keretet, de tartalommal az adott településen kell megtölteni. Külön figyelmet fordítanak a védőnői ellátás fejlesztésére a hátrányos helyzetű településeken, hogy a jövőben minél kevesebb gyermek szülessen behozhatatlan hátrányokkal – közölte.

A harmincegy települést érintő mintaprogramot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálja, a végrehajtásban a nagy egyházi karitatív szervezetek, és a településeken dolgozó civil szervezetek is részt vesznek.

Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke szerint minden település más-más beavatkozásokat igényel. A szeretetszolgálat Jelenlét programja Tiszaburán és Tiszabőn már működik, mára sok család lakhatási körülményeinek javítása mellett munkahelyeket – varrodát és asztalosműhelyt – is teremtettek Tiszaburán, melyet a programban résztvevőknek is megmutattak.