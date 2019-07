Férfiszerep és férj minta: az apa feladata nem csak a pénzkeresés

A gyermek születésével a pár egy családdá alakul, a korábbiakhoz képest más feladatokkal és szerepekkel. A szolnoki pszichológusjelölt, Krajnyákné Csorba Fanni tanulmányában különös figyelmet fordít az apák nevelésben betöltött szerepére és a gyermekek jövőjének hatására.

Egészen új helyzetet teremt a fiatalok számára, ha gyermekük születésével családdá alakulnak. Életük legszebb pillanata egyben a legnagyobb krízist is jelentheti. A szülőséggel új feladatok és prioritások érkeznek, fontos viszont, hogy ne ragadjunk bele csak az anyai vagy apai szerepbe.

Krajnyákné Csorba Fanni, szolnoki pszichológusjelölt szerint sokat segíthet az új helyzet elfogadásán, ha már a gyermek érkezése előtt tudatosan felkészülünk rá.

A huszadik századi felfogás szerint az apa dolga a pénzkeresés, az anyagi biztonság megteremtése, míg az anya feladata a házimunka és gyereknevelés. Manapság viszont egyre népszerűbb, hogy az apák is aktív részesei a család érzelmi légkörének, egyre több feladatot vállalnak a gyermek körüli teendőkből, így is stabilitást hozva a felbolydult rendszerbe. A kötődés során ugyanis az a meghatározó, hogy ki játszik és kommunikál a gyerekkel. Fontos az is, hogy a partner, azaz az anya is engedje ezt a szerepet betölteni, megosztva az örömöket és terheket egymással.

– A férjem mindig vicces játékokat talál ki, sokszor felüdülés, amikor a gyerekekkel együtt töltött nap végén hazaérkezik és átveszi a stafétát. Azt gondolom, hogy szerencsém van vele, mert sokaktól hallom, hogy nem segít a párjuk az otthoni teendőkben – mondta Gelti Ramóna, egy háromgyermekes szolnoki anyuka.

– A kutatások is bizonyítják, hogy az apa jelenléte a családban lélektanilag is nagyon fontos. Például egyetemista lányok körében azt mutatták ki: ahol az apa aktív résztvevője volt a családi életnek, kevésbé alakul ki az az igény, hogy családon kívül keressék a férfiak elismerését.

– További kutatások azt mutatták, hogy a karrierutakra is hatással van a családfővel való minőségi kapcsolat. A nagyobb apai figyelemben részesülők könnyebben igazodnak el a közösségekben, és karrierjük is jobban alakul – részletezte tanulmányát a szakember.

Kiemelte, az apa nélkül felnövő fiúk körében gyakrabban megjelenik az agresszív viselkedés és a szabályszegés.

– A családunkban apa külföldön dolgozik, amikor viszont itthon van, szívesen foglalkozik a gyerekkel. Ha újra útnak indul, általában elszabadul a „pokol”. Olyankor az óvó nénik is panaszkodnak a fiamra, hogy kötekedősebb. Igyekszem sokat beszélgetni vele a helyzetről, hogy ő is ki tudja fejezni a benne felgyűlt feszültséget – mesélte Harmat Dóra, aki a megyeszékhelyen él gyermekével.

A lányoknak és a fiúknak is fontos

A fiúk az apa által kapnak egy mintát a férfiszerepről. Meghatározó az általa elfoglalt hely a családban, a gesztusok, a beszéd. A lányoknak az apa a férfi, a leendő férj mintája. Az, hogy miként bánik egy nővel, hogyan végzi a feladatait. Ezek a minták abban az esetben is beépülnek, ha negatívak. Ilyen esetben lehetséges, hogy igyekeznek más családi utat választani vagy beleragadnak ebbe.

Összességében arra a következtetésre lehet jutni, hogy az apák hiánya sokkal nagyobb hatást gyakorol a lányok életére, mint a fiúkéra, de az megkérdőjelezhetetlen, hogy szerepük elengedhetetlen, bármilyen nemű gyermek jövőjének alakulásáról is legyen szó – emelte ki Krajnyákné Csorba Fanni.