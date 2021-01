Festenek és horgolnak is a megyei egyenruhások szabadidejükben

Nemcsak szolgálnak és védenek, de kreatívak is. Ezt bizonyítja az a kiállítás, amit a megyei rendőr-főkapitányságon rendeztek be a közelmúltban. A tárlaton ugyanis olyan rendőrök mutatkoznak be, akik szabadidejükben horgolnak, festenek, vagy épp fadekorációkat ­készítenek.

– Tudtuk, hogy dolgoznak nálunk olyan kollégák, akik kreatívak. Őket kértük meg, hogy hozzák be alkotásaikat egy tárlat erejéig, hiszen nagyon büszkék vagyunk rájuk, és szerettük volna, ha szélesebb körben is megmutatkozhatnak – mondta hírportálunknak Sipos Andrásné megyei rendőrségi sajtóreferens.

– Lélekmelengető célzattal szerveztük meg ezt a kiállítást a kollégáknak az adventi időszakra és az év végi ünnepek idejére. A tárlat ugyanis csak a főkapitányságon dolgozók számára megtekinthető, illetve intraneten keresztül a vidéki kollégák is bebarangolhatják virtuálisan. Szerettük volna bemutatni, hogy van egy könnyedebb oldala is ennek a hivatásnak, amikor a rendőr hazamegy, és kikapcsolódik. Azt tapasztaljuk, hogy örülnek a kiállításnak a kollégák, és érdekli is őket, hiszen sokan megállnak, hogy megcsodálják az alkotásokat. Terveink szerint a jövő év első negyedében olyanokat keresünk majd meg, akik fényképeznek, hiszen néhány munkatársunk művészi szinten űzi ezt a tevékenységet.

Rajztanárnak készült a bűnügyi nyomozó

Luzsányi Péter őrnagy a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályán dolgozik életellenes ügyekkel foglalkozó nyomozóként, szabadidejében azonban szívesen ragad ecsetet.

– Gyerekkorom óta szeretek festeni, de a rajztanárom indíttatására kezdtem el komolyabban foglalkozni vele – mesélte Luzsányi Péter, akinek ez az első kiállítása.

– A rajztanári pálya felé kacsingattam, ugyanis képzőművészettel szerettem volna foglalkozni. Autodidakta módon sajátítottam el a festészet alapjait, csak a portrérajzolást tanultam. Nem sorakozom be egyetlen művészeti stílus mögé sem, de leginkább fotószerűen szeretem ábrázolni a témákat.

– Kedvenceim a tájkép, a portré és az emberábrázolások. Szívesen nyúlok az olajfestékhez, az akrilhoz, de a vízfesték sem áll tőlem távol. Emellett imádok grafikákat készíteni, ezért nálam mindig van egy jó ceruza. Most épp a kollégáim vannak célkeresztben, róluk készítek vicces grafikákat. A munkatársaimat szuperhősnek rajzolom meg, így lett Hulk, Pókember, Vasember…

Koraszülötteknek is szívesen horgolt

Szép Ilona zászlós a gazdasági igazgatóság műszaki osztályán dolgozik már több mint húsz éve. A horgolás ­alapjait még az anyukája mutatta meg neki, az iskolában viszont, ahol kötelező volt ezt megtanulni, nem igazán szerette. Pár éve azonban minden megváltozott, amikor beutalták egy rekreációs kezelésre ­Hévízre.

– A kolléganőm úgy tervezte, hogy egész idő alatt horgolni fog, én meg nem bírtam csak ülni és nézni, amit csinál – emlékezett vissza Szép Ilona.

– Egyetlenegy rövidárubolt található csak a településen, azt két hét alatt kifosztottam, annyit horgoltam. Nem sokkal később egy másik kollégám behozott egy felhívást a rendőr-főkapitányságra, hogy koraszülötteknek lehet polipokat készíteni. Belevágtam, és azóta kerülnek ki a kezem alól a különféle lakástextilek, szőnyegek, kosarak, szatyrok, táskák.

– Ez a kiállítás igazi meglepetés volt, hiszen még soha nem mutathattam meg tárlaton az alkotásaimat – fűzte hozzá Ilona, aki arról is beszélt, hogy ez a tevékenység tökéletesen ki tudja kapcsolni az embert, és ösztönzi is egyben. Hiszen még be sem fejezte, amin éppen dolgozik, már jön a következő ötlet, így nincs megállás.

Ez már az alezredes negyedik kiállítása

Békési-Egedi Mária alezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Szabálysértési Előkészítő Alosztály vezetője szintén festéssel kapcsolódik ki, amikor akad a munkája mellett egy kis szabadideje.

– Öt évvel ezelőtt ragadtam először ecsetet. A kereskedelmi forgalomban láttam dekor vászonképeket, és arra gondoltam, hogy ilyet én is tudnék festeni – mesélt a kezdetekről Békési-Egedi Mária.

– Először akrilfestékkel próbálkoztam, 2018 októberében azonban jelentkeztem Kaid Nabil festőművész csoportjába tanítványként. Itt leginkább önállóan dolgoztunk, de a két év alatt sikerült néhány taktikát ellesnem az olajfestészet területén. Augusztus óta önállóan dolgozom, és ezeket a képeket már kiállításra is viszem. Az első tárlatom a szolnoki Hozam Klubban volt, a második Nagykőrösön, a harmadik pedig Martfűn, de ezeken csak pár képemet mutathattam meg más művészek alkotásai mellett.

Békési-Egedi Mária próbál mindent valósághűen visszaadni a művein, vagyis a realista festészet áll hozzá a legközelebb. Sok olyan téma van, amiben szeretné még magát kipróbálni, vagy többet alkotni, például portrékat is készítene.

Mindig is szeretett barkácsolni

Szalai-Németh Zsuzsa főhadnagy, a bűnügyi igazgatóság bűnmegelőzési osztályának munkatársa fából készít mindenféle díszeket, dekorációkat, amiket ő „fajándéknak” hív.

– Kiskoromban nagyon szerettem bunkert építeni raklapból. Már akkor elkezdődött a barkácsszenvedélyem – árulta el Szalai-Németh Zsuzsa.

– Amint lehetőségem adódott rá, elkezdtem pirogravírozni, de ez túl egyszerűnek tűnt. Három éve azonban Szajolba költöztünk, ahol már műhelyem is volt, ezért névnapomra kértem egy dekopírfűrészt. A legelső munkám egy fából készített róka volt a kislányomnak. Ez sokaknak megtetszett, és elkezdtek babaneveket rendelni tőlem. Ezek elkészítését szívesen vállalom most is, azonban már nem érzem kihívásnak, így jobban szeretem azokat a megrendeléseket, amiket még soha nem csináltam. Emellett régi bútorokat is szívesen újítok fel. Engem ez teljesen kikapcsol, és szerintem jó, ha a nők értenek a barkácsoláshoz, hiszen így nem kell várni a férfiakra, hogy megcsinálják – fűzte hozzá.