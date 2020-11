Fiatal karcagi vállalkozók maszkokkal segítik városukat

Házi Marietta és Antal Zoltán karcagi vállalkozók jelentős maszk- és kézfertőtlenítő adományt adtak át Szepesi Tibor polgármesternek.

– Azért tartottuk fontosnak, hogy segítsünk, mert mindkettőnknek Karcag a szülővárosa, így számunkra is fontos, hogy egy élhető város legyen. Szeretnénk, hogy az emberek egészségesen tudjanak élni ebben a nehéz helyzetben, másrészt példát is szeretnénk mutatni, hogy aki teheti, adományokkal segítse városát. Ma 6.000 darab szájmaszkot és 510 darab kézfertőtlenítőt hoztunk polgármester úrnak, mert úgy gondoljuk, hogy ő pontosan tudja hol most ennek a legjobb helye – mondták a fiatal vállalkozók, akik már korábban is adományoztak.

Vittek adományt a református egyháznak, amit Koncz Tibor esperes vett át, Hubai Imre Csabának, az agrárkamara megyei elnökének és Hubai Imrének, a megyei közgyűlés elnökének és még visznek több helyre – ígérték a vállalkozók.

– Minden adományra, amely a várost segíti, nagy szükségünk van ebben a helyzetben, köszönjük, hogy gondoltak az önkormányzatra is – fogalmazott Szepesi Tibor polgármester az adomány átvétele után. A városvezető szerint a legfontosabb és mindenki kezében lévő védekezési eszköz most a maszk használata, a gyakori kézmosás, fertőtlenítés.

– Az ilyen adományokra szüksége a város intézményeinek és a lakosságnak is. Köszönjük mindazoknak, akik támogatják önkormányzatunkat, intézményeinket, de a legfontosabb, hogy mindenképpen be kell tartani az előírt szabályokat, hogy picit csillapítani tudjuk a felfutó második hullámot, amely már városunkat is elérte. Ennek megfelelően, azokban az intézményekben, ahol eddig is nagy hangsúlyt fektettek a védekezésre, az őszi szünetben megtörténtek a fertőtlenítések, tisztító takarítások. Önkormányzatunk hozott egy olyan viszonylag nagyobb szigorítást is, mostantól a piac teljes területén kötelező a maszk használata – mondta a polgármester.