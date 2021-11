Fiatalokat megszólító kiadvánnyal jelentkezett a megyei civil központ

Fontos, hogy az ifjú korosztály is képviselje magát a civil életben, kivegye részét az egyesületek, különböző szervezetek munkájából, megtanulják az önszerveződést. A fiatalok elérésére és bevonására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központban (CKSZK) is nagy hangsúlyt fektetnek. Egy kiadványt is összeállítottak a témában.

Fiatalok a civil világban címmel jelentette meg kiadványát a megyei Civil Központ cím birtokosaként a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat. A nyomtatott és digitális formában egyaránt elérhető könyvecske – mely a Civil Közösségi Szolgáltató Központ hálózatának egyik „okosfüzeteként" látott napvilágot – hét megye központjainak a tapasztalatain, eredményein alapul. A CONTACT MKSZ a hálózat stratégiai munkabizottságának koordinátoraként menedzselte, szerkesztette a kiadványt. A kiadvány annak lehetőségeit tárja az olvasó elé, miképpen lehetne a fiatalokat bevonni a civil szervezetek életébe, az egyes megyék eltérő sajátosságait, lehetőségeit kiaknázva. A civil központok ismerik e helyi jellemzőket, rendelkeznek olyan ismeretekkel, hogy mi módon lehet és érdemes megszólítani az adott térségben élő fiatalokat. A módszertani javaslatok mellett a kiadvány az egyes jógyakorlatokat is bemutatja ösztönző példaként. „Valamennyi közösségben különleges értéket képviselnek a fiatalok, hiszen ők a jövő letéteményesei. Ők azok, akik átveszik majd a stafétabotot az idősebbektől, ők azok, akikre a közösség építeni tud, vagyis ők a reménység" – írta ajánlásában Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. És valóban, hosszú távon a fiatalokra tudnak építeni az egyesületek, valamely cél érdekében tevékenykedő civil szervezetek is, melyek sokszor azzal a problémával küzdenek, hogy tagjaik lassan kiöregszenek, utánpótlást viszont nehéz toborozni. – Ezért is célunk megismertetni a civil szervezetekkel a fiatalok eléréséhez szükséges csatornákat és azok jellemzőit, annak eszközeit, illetve módszereit, hogyan tudják bevonni életükbe ezt a korosztályt – hangsúlyozta dr. Molnár Beáta, a CONTACT MKSZ elnöke, a megyei civil központ vezetője. – Az egyes esetpéldákból, jógyakorlatokból tudnak építkezni az olvasók. Mi például megkérdeztük a megyei diákönkormányzatot, hiszen ők azok, akik jobban átlátják, milyen módszerekkel lehetne a korosztályukat bevonni a civil életbe. Nagyon fontos, hogy ezt a fiatalok maguk is akarják, meglegyen a kellő motivációjuk. Az is tapasztalható, hogy ez a korosztály nem rendelkezik kellő ismeretekkel a civil szervezetek működésével kapcsolatban, így maguktól nem jelennek meg e szervezeteknél, holott lehet, hogy tevékenységük egybeesik érdeklődési körükkel. – Ezzel együtt a civil szervezeteket is fel kell készíteni az ifjú korosztály fogadására, hogy olyan programokat, lehetőségeket tudjanak biztosítani számukra, ami hosszú távon maradásra ösztönzi őket. A fiataloknál az önszerveződési törekvéseket is erősíteni kell, ehhez szükséges a kommunikációs készségeiket is fejleszteni, konfliktuskezelési módszerekkel megismertetni őket. Az önkéntes munkába is törekszünk bevonni őket, melyhez jó alap lehet a kötelező iskolai közösségi szolgálat. Szolnokon egyébként országosan egyedülálló módon van jelen a civil érdekképviselet a városi közgyűlésben a Civil Tanácson keresztül. Ennek meghatározó tagja az Ifjúsági Kerekasztal, mely az idén újult meg – mutatott rá dr. Molnár Beáta. A kiadványban a mindezek mellett a fiatalokat érintő határon túli civil életbe is betekintést nyerhet az olvasó. Nyomtatva és online is közzéteszik A kiadványt nyomtatott formában megkapják az Ifjúsági Kerekasztal, illetve a civil központok hálózatának tagjai, digitális formában pedig bárki számára ingyenesen elérhető lesz a CONTACT MKSZ honlapján.