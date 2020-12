Figyelmetlen sofőrök okozzák a baleseteket a vasúti átjárókban

Idén november végéig ötvenkilenc baleset történt vasúti átjáróban az országban, ez 2015 óta a legkedvezőbb adat. Megyénkben is jól alakult a statisztika ebben az évben, és utoljára 2017-ben végződött tragédiával egy ilyen ütközés. A téli megváltozott útviszonyok, a korlátozott látótávolság, a közúti járművek időjárási okból bekövetkező fékútnövekedése azonban mind kockázatnövelő tényező.

A sínre hajtott egy autó, és összeütközött egy személyvonattal december 4-én Tiszaföldvár-Homok külterületén, a 442-es számú úton, egy vasúti átjáróban – tudtuk meg Sipos Andrásné megyei rendőrségi sajtóreferenstől. Szerencsére személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett. Augusztus 22-én is személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Tiszafüreden, az Örvényi úti vasúti átjáróban. Az autóban ketten utaztak, de ki tudtak szállni.

Idén november végéig hazánkban ötvenkilenc baleset történt vasúti átjárókban, míg megyénkben 2015-ben, 2018-ban és 2020-ban kettő, 2016-ban, 2017-ben és 2019-ben pedig öt – válaszolta hírportálunk kérdésére a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

A társaságtól megtudtuk, hogy ezek a balesetek nem köthetők kiemelten egy-egy évszakhoz, de azok jellemzően 14:45 és 23:10 között történtek. Legtöbbször az Újszász–Szolnok, a Tószeg–Szolnok, illetve a Karcag–Törökszentmiklós közötti vasúti szakaszon történt karambol.

– A vasúti átjárókban történő balesetek oka száz százalékban az autóvezetők figyelmetlensége, a KRESZ előírásainak megszegése. Gyakran tapasztalható, hogy a gépjárművezetők nem néznek körül, mielőtt behajtanak az átjáróba, illetve a csúcsforgalomban bent ragadnak a kereszteződésben, ahol tilos és életveszélyes megállni – részletezte a MÁV Zrt.

– A legtöbb vasúti átjárós balesetet a relatív gyorshajtás („még átérek”), a vezetés közbeni telefonálás és az ahhoz kapcsolódó tevékenység okozza. Az elmúlt tíz évben a MÁV hibájából nem történt vasúti átjárós baleset, azonban ezek következtében a vasúttársaság jelentős, évente százmilliós nagyságrendű kárral kénytelen számolni. A téli megváltozott útviszonyok, a korlátozott látótávolság, a közúti járművek időjárási okból bekövetkező fékút növekedése mind kockázatnövelő tényező.

Fokozottan figyeljünk a csúszásveszélyre, és csak akkor hajtsunk át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtünk arról, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást. Szabálykövető magatartással a veszélyhelyzetek elkerülhetőek. Fontos, hogy kizárólag a közlekedésre kijelölt átjárókat használjuk. Hó esetén nem hallható erőteljesen a vonat közeledése, így a szabálytalan, figyelmetlen vagy körültekintés nélküli átkelés még kockázatosabb.

Kiemelt veszélynek vannak kitéve azok a gondatlan kerékpárosok és gyalogosok is, akik körültekintés nélkül haladnak át a kereszteződéseken. Az őket ért baleseteket sok esetben az érzékszervek működését akadályozó tényezők, például fülhallgatóval történő közlekedés, kapucnis ruházat vagy a mobiltelefon használata okozza.

Megkérdeztük a MÁV-tól azt is, hogy egy baleset után miben tud a cég az alkalmazottai segítségére lenni.

Kifejtették, gázoláskor vagy ütközéskor a balesetvizsgálók helyszínen feltett, szinte „első” kérdése, hogy vállalja-e a mozdonyvezető a további szolgálatot, vagy inkább a leváltását kéri. Amennyiben a baleset nem befolyásolja a szolgálat ellátását, a mozdonyvezető folytatja a munkát. Ha a vasúti jármű vezetője mégis úgy érzi, hogy a baleset miatti lelki trauma következtében nem képes a munka folytatására, kérésére az üzemirányítás egy másik mozdonyvezetőt küld a leváltására.

Ha a későbbiek során – akár másnap – úgy érzi, hogy mégsem tudja feldolgozni az őt ért megrázkódtatást, természetesen orvosi segítséget is igénybe vehet. Emellett a gázolást követő három napra a beosztott szolgálatai alóli mentesítését is kérheti „rehabilitációs szabadság” címén, de mentori kíséretet is igényelhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az átélt trauma feldolgozása érdekében erre szüksége van. A felkért mentor a „rehabilitációs szabadság” után két szolgálatban elkíséri a mozdonyvezetőt, akinek legfőképpen lelki támogatást nyújt.

A mozdonyvezető dönthet úgy is, hogy szakorvosi ellátást igényel. Ebben az esetben a területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosához fordulhat, akinek a segítségével biztosítják a számára szükséges szakorvosi ellátást.