Finom reggelivel népszerűsítették a bringázást Szolnokon (galéria)

„Bringás reggelivel” fogadta a város központján keresztülhaladó kerékpárosokat az önkormányzat. A kezdeményezésen arra hívták fel a figyelmet, a négykerekű járművek helyett sokkal inkább kétkerekű társaikat részesítsék előnyben a városlakók. A bicikliket a rendőrség segítségével regisztrálhatták is az érdeklődők.

Ahogy azt csütörtöki rövid tudósításunkban is írtuk, volt, akit a finom reggeli illata, míg másokat kerékpárjaik nyilvántartásba vétele hívott tegnap a városháza elé.

– A vasútállomás közelében lakom, onnan járok be a Szabadság térre dolgozni. Nap, mint nap két keréken! – hörpint kávéjába az egyik Kossuth térre látogató hölgy. A nyugdíj előtt álló bringás, mint mondja, fittségét éppen a kerékpárjának köszönheti.

– Azt gondolom, a mai vagyonbiztonsági körülmények között célszerű elővigyázatosnak lenni – veszi át a szót a biciklimustra közben dr. Papp Zsolt. Szerinte ugyanis a rendőrségi nyilvántartás sokat segíthet. Így például a lopások esetén is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Kedvelt bringás szakaszom a városban a Hősök tere és a művelődési központ környéke. Minden reggel a régi épületeket, mint amatőr helytörténész szemlélem a bicikliről. Ez számomra amolyan gördülő időutazással ér fel a munkahelyre menet – tekint a távolba.

Kerékpáron érkezett a térre Szalay Ferenc polgármester is. Kérdésünkre elmondja, a kerékpárutak kiépítettsége szempontjából sokat haladt előre a megyeszékhely.

– Efféle útvonalhálózat csaknem hatvan kilométernyi van már a városban. Legutóbb három és fél kilométert újítottunk fel 227 millió forintból. Több mint 400 millió forintból pedig négy és fél kilométer kerékpárút épült ki – avat be a számokba.

A városvezető arról is beszámol, ma már többek közt az olyan távolabbi városrészek, mint Szandaszőlős vagy a Kertváros kerékpáron is könnyedén elérhetők. Majd hozzáfűzi, terveik közt szerepel a megyei kórház és a Tallinn városrész felé is elvezetni a kerékpárutat, de a jövőben a Millér Szabadidőközpontig vezető szakaszt is bevonnák a hálózatba.

Szalay Ferenc emellett a rendőrségi regisztráció fontosságáról kiemeli, ilyenkor az olyan fizikai hiányosságokra is rámutatnak a szakemberek, melyeket a biztonságos közlekedés érdekében azonnal javítani kell.

Megtudjuk, a „Két kerékre, Szolnok!” projekt keretében huszonnégy kilométer kerékpárút jött létre városszerte. Míg egy másik programnak köszönhetően a Csokonai úton alakítottak ki útvonalat.

A négymilliárd forintos program részeként a Piroskai úton és a Vízpart körúton létesült újabb szakasz, s újult meg a 4-es elkerülő melletti kerékpárút is a Szent István-hídig.

A Kossuth téren egyébként óriási volt az érdeklődés a program iránt.

Sokan döntöttek úgy, felkeresik a rendőrség regisztrációs pontját.

– Egy óra leforgása alatt negyven kerékpár-tulajdonos fordult hozzánk. Ez pedig egy nagyon nagy számot takar… – mondja el honlapunknak az összesítést végző Simó Nikolett.

Hozzáfűzi, az adatfelvételkor többek közt a tulajdonos személyes adatait, a kerékpár márkáját, típusát és alvázszámát is rögzíteniük kell.

A részletes dokumentáció érdekében a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai mindenről fényképet készítenek. Az így felvett adatok végül a rendőrkapitányságon kerülnek be az országos adatbázisba.