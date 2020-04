Finomságokat süt, és tippeket ad a szolnoki tanító

A szabadidő hasznos eltöltéséhez ad tippeket a gyerekeknek kedves kisvideók formájában Tóth Tamás, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója. Minden epizódban terítékre kerül azonban egy fontos téma is, ami az otthoni oktatással kapcsolatos.

– Egyik napról a másikra született meg a döntés, hogy térjünk át a digitális oktatásra, amivel én egyébként maximálisan egyetértek. Bár hiányoznak a diákjaim, és vágyódom vissza az iskolába, csak így óvhatjuk meg a gyerekeket és családjaikat attól, hogy a vírus őket is elérje – mondta hírportálunknak Tóth Tamás, vagy ahogy a gyerekek hívják, Tamás bácsi.

– Amikor átálltunk a digitális oktatásra, arra gondoltam, hogy bejelentkezem a gyerekeknek egy kisvideó formájában, amiben kenyeret sütök. Az volt a célom, hogy javaslatot tegyek, hogyan tölthetnék el hasznosan az esetlegesen felgyülemlett szabadidőt, és hogy ha csak virtuálisan is, de találkozzunk. Nagyon meglepett, hogy többen is megnézték a videót, és számos pozitív visszajelzést kaptam a gyerekektől és a családoktól is. Kiderült, hogy van rá igény, és ez motivált arra, hogy újabb részeket készítsek – árulta el Tamás, aki azóta már négy videón is túl van, amelyekben házi kakaós csigát és pizzát is süt.

Elmondása szerint ő maga nem egy konyhatündér, de mára a hobbijává vált a sütés, ha szeretne egy kicsit kikapcsolni, akkor kipróbál valamilyen receptet. Ezért is gondolta úgy, hogy biztosan a gyerekek is élveznék. A sütés mellett minden videóban felmerül egy-egy fontos téma is, például, hogy a diákok miként tervezzék meg a hetüket az otthoni tanulás idején, és mennyi teher hárul a szülőkre.

– Úgy látom, hogy a digitális oktatás működőképes, és ebben a szülőknek is óriási szerepük van – hangsúlyozta Tamás. – Remélem, hogy a videók fő mondanivalója nem a „közös” sütés, hanem a bennük szereplő témák, hiszen ezekről nem igazán beszélget senki a gyerekekkel az interneten keresztül. Szerettem volna interaktívvá is tenni a videókat, ezért minden epizód végén van egy kis fejtörő, és mivel YouTube-on nem lehet kommentelni a gyermekeknek készült tartalmakat, létrehoztam egy Facebook-oldalt Van1kis szabadidőd? címmel. Itt tudják elküldeni a megoldásokat, és kérdéseket is tudnak feltenni, de üzenetet írnak, elmesélik hogyan telt egy napjuk. Tehát nagyon kis szívet melengető, barátságos oldal lett belőle, amit mindennap látogatnak. A megyén kívülre is eljutottak a videóim, hiszen Budapestről is kaptam már fejtörőmegoldásokat, de egy Sopron környéki kis faluból is írtak már.

Tamás heti rendszerességgel tölti fel a videókat a YouTube-csatornájára, hiszen a hétköznapok után neki is szüksége van egy kis kikapcsolódásra, így hétvégén süti meg a videóban szereplő finomságokat. Húsvétvasárnap azonban egy kissé más jellegű epizóddal jelentkezett.

– Az ünnep közeledtével, magamból kiindulva úgy gondoltam, biztosan sok gyerek igazságtalannak érzi, hogy nem lehet locsolkodni, nem mehet el a nagyszülőkhöz, pedig itt a jó idő. Ahelyett, hogy szentbeszédet tartottam volna erről, írtam egy történetet, amit a párom, Farkas Nóra mesél el a videóban és Köllő Judit jeleníti meg rajzokkal – beszélt az ünnepi epizódról Tamás.

– Szeretem Judit munkáit, és nagyon tehetségesnek tartom. A videóban beszélgetek is vele Skype-on, hiszen rajzolással is el lehet tölteni hasznosan a szabadidőt. Emellett szerettem volna, hogy megerősítést kapjanak azok a gyerekek, akiknek ez a hobbijuk, és bátorítást azok, akik azért nem rajzolnak, mert nem tartják magukat elég jónak.