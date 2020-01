Fodor Mária vehette át az Év rendőre elismerést Karcagon

A Karcagi Rendőrkapitányságon az Év rendőre kitüntetést vehette át a napokban Fodor Mária címzetes rendőr őrnagy, kiemelt fővizsgáló dr. Karsai Lajos rendőr alezredes, megbízott kapitányságvezetőtől.

Az ünnepségen dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőrfőkapitánya üdvözletét Szitár Ferenc rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes tolmácsolta.

– A megyében is presztízsértékkel bír ez a díj, amelyet Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész készített, és a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásával másodszor adnak át. Idén, a megújulás jegyében minden kollégától azt kérem, hogy a legnagyobb erőbedobással, magas szinten végezze munkáját. Mészáros Zsolt elnöktől pedig azt, hogy folytatódjon az együttműködés a rendőrség és az alapítvány között – fogalmazott Szitár Ferenc.

– Fodor Mária hosszú ideje kimagaslóan, elhivatottsággal végzi a munkáját, a megyei bűnügyi technikai versenyen is kimagasló helyezést ér el. Ezt a kiváló teljesítményét is elismertem ezzel a díjjal – fogalmazott dr. Karsai Lajos.

Fodor Mária 17 éve szolgál a Karcagi Rendőrkapitányságon.

– Gyerekkori álmom volt, hogy rendőr lehessek. 2003 júniusától vagyok a Karcagi Rendőrkapitányság bűnügyi – ma vizsgálati – osztályán, jelenleg kiemelt fővizsgálóként dolgozom – mondja a díjazott, aki már komoly szakmai versenyeken is eredményeket ér el.

– 2018-ban indultunk kollégámmal a megyei bűnügyi technikusi versenyen, ahol különdíjat kaptunk, tavaly újra versenyeztem. Májusban a Zala megyei országos bűnügyi technikai versenyen Jász-Nagykun-Szolnok megyét képviselem két kollégával – jelenti ki a szakember, akinek párja is rendőr.

– Ehhez a díjhoz hozzájárul az a családi háttér is, ami mögöttem van. Sokat vagyok távol éjszaka, hétvégén, ünnepnapokon. Szerencsére a párom és nyolcéves kislányom is támogat. Ő is kacsingat a rendőri pálya felé, ha ezt a szép hivatást választaná, segíteném – mondja Fodor Mária.