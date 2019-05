Fogadkoznak: megtartják a tüntetést

A rendőrségi tiltás ellenére is meg akarja tartani a Mi Hazánk Mozgalom a miklósi megmozdulását.

Habár a rendőrség a gyülekezési törvény egyes bekezdéseire hivatkozva megtiltotta a Mi Hazánk Mozgalom május 21-re tervezett, felvonulással egybekötött megmozdulását – a hatóság csak statikus tüntetést engedélyezett volna -, a párt elnöke, Toroczkai László közösségi oldalán jelentette be a minap, hogy ennek ellenére is megtartják a demonstrációt Törökszentmiklóson, és egy ügyben már a bírósághoz is fordultak.