Fogyatékkal élők álmait váltották valóra Jászberényben

Öt fogyatékkal élő pályázó próbálhatta ki magát a munka világában a Neked munka, Nekem Álom! országos program keretében Jászberényben. A lelkes résztvevők bepillantást nyertek például a dajka, a kertész, az autószerelő és a konyhai kisegítő szakma rejtelmeibe. A kezdeményezés ezúttal is összehozta sérült embertársainkat és a fogadásukra nyitott munkáltatókat.

A Manósziget Családi Bölcsődében lelkesen várták a projekt egyik résztvevőjét, Molnár Gabriellát. Ottjártunkkor a „Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagynak” kezdetű naphívogató gyereknótát énekelte az egyik dajka. Közben a kicsik elfoglalták a homokozót és a játszószőnyeget az udvaron, Gabi pedig csatlakozott hozzájuk. Nem kellett sokáig várni, a gyerkőcök az „új dadus” mellé ültek, és bevonták őt is a játékba. Félénksége gyorsan oldódni kezdett, a gyerekek néhány perc alatt bizalmukba fogadták. Felfedezték együtt a vadon állatait, fakockákból karámot építettek, homokoztak.

– Szeretem a gyerekeket, az unokahúgom is a Manósziget bölcsődébe jár – kezdte Gabriella. – Izgatottan készültem erre a napra. Kicsit féltem attól, hogy majd nehezen találom meg a közös hangot a gyerekekkel. De nagyon barátságosan fogadtak a kicsik és a bölcsőde dolgozói is, ez segített feloldódni. Először csak megfigyeltem őket, majd fokozatosan kapcsolódtam be a játékba – fűzte hozzá. Azt is elárulta, hogy tetszett neki a munka, ám a szíve mélyén ő igazából énekes szeretne lenni. Kedveli a romantikus zenét, de a rock sem áll távol tőle.

A fogyatékkal élő fiatalt mentora, Kárpáti Dóra, a „Helyet” Alapítvány munkatársa kísérte el az álommunkanapra. Elmondta, hogy a Neked munka, Nekem álom! egy nemzetközi ötlet alapján, Magyarországon egyedi kezdeményezésként indult el öt évvel ezelőtt Budapesten, a Salva Vita Alapítványnál. A következő évben a főváros mellett öt nagyobb város is csatlakozott a programhoz. 2017-ben pedig már minden megyében megszervezték. Megyénkben immár négy éve a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa koordinálja, a jászberényi „Helyet” Alapítvány konzorciumi partnerként vesz részt az álommunkanap lebonyolításában.

Molnár Gabriella a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény fogyatékos személyek nappali ellátásából érkezett, további négy résztvevő pedig az augusztusban indult Eperfa utcai támogatott lakhatás lakója. Ők autószalonban, étteremben próbálhatták ki az álommunkát. Lauf Richárd a Max Royal Café & Restaurantban kapott lehetőséget konyhai kisegítőként. Az étterem munkatársai meglepték a fiatalembert, mégpedig a kedvenc ételével, milánói makarónit készítettek neki. Menyhárt Bálintnak ugyancsak élménydús volt a munkanapja. A berényi Renault Márkakereskedésben megismerhette az autószerelők munkáját, végül pedig egy elektromos autóba is beleült.