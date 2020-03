Főként családi házak iránt érdeklődnek a vevők megyénkben

Szűkebb környezetünk ingatlanpiacán is éreztette hatását a koronavírus-járvány. Nem változott azonban, hogy a megyeszékhely két kertes városrésze továbbra is népszerű az érdeklődők körében. A szolnoki és a jászberényi ingatlanhelyzetet egy szakértővel tekintettük át.

– A figyelem ezekben a napokban teljesen másfelé irányul, nem elsősorban az ingatlanvásárlásra – kezdte mondandóját az egyik szolnoki ingatlaniroda tulajdonosa. Janik Ildikó elmondta, jelenleg a hitelügyintézés terén is látszik a bizonytalanság.

– A bankok felé történt már szigorítás a hitelek terén azzal, hogy a kormány kitolta a törlesztőrészletek fizetését. Az emberek most kivárnak, hogy mi történik a piacon. Kevesen merik eladni az ingatlant, hiszen bizonytalanságot eredményez, ha nem tudnak hová költözni – részletezte a szakember.

Janik Ildikó hozzátette, a járvány idején nem álltak le teljesen a megkeresések. Továbbra is akad, aki telefonon, e-mailben, vagy éppen a Facebookon érdeklődik házak, lakások iránt.

– Jól látszik, hogy elsősorban családi házakat keresnek. Sokkal nagyobb a keresési aránya a családi házaknak, mint a társasházi lakásoknak. Kétszeres a különbség. Ez a tendencia jellemző Szolnokon, Jászberényben, de Békéscsabán is. Emellett az a tapasztalat, hogy a keresés az év első két és fél hónapjában fellendült tavalyhoz képest. A járvány azonban éreztette a hatását – hívta fel a figyelmet.

Megtudtuk, Jászberényben kevés társasházi lakás van, és sokkal több a családi ház. A befektetési céllal történő ingatlanvásárlások száma pedig megcsappant az utolsó negyedévben. A városban ugyanakkor bőven lenne igény albérletre, ám azokból nincs elég.

– Szolnok esetében még mindig a belvárost részesítik előnyben az emberek, de annyira felmentek a belvárosi ingatlanárak 2019 végére, hogy csak kevesen tudják megfizetni azokat. A központban is vannak viszont panellakások, ahol mérsékeltebbek az árak. Az itteni családi házaknak egyébként átlagosan mintegy 250 ezer forintos négyzetméterára van, a lakásoknak pedig 300 ezer forintos. Ez az összeg azonban nagymértékben változhat – tudtuk meg.

Mindezt befolyásolhatja a felújítás, s az ahhoz használt anyagok minősége is. Ezeket figyelembe véve, egy családi ház négyzetméterára elérheti a 300 ezer forintot, sőt, át is lépheti azt. Olyan ingatlannál viszont, ahol nem történt meg a nyílászárók cseréje, akár 250 ezer forint alá is csúszhatnak az árak.