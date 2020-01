Főként halfogyasztással pótolhatjuk D-vitamin szükségletünket

Az elmúlt napokban számos egészségügyi fórumon hívták fel a figyelmet a D-vitamin-pótlásra.

Dr. Kristofori György szakértő szerint a ködös, fagyos napokon, az influenzaszezon előtt szíve szerint kötelezővé tenné az alapvitamin szedését.

E cikk megírása előtt rövid közvélemény-kutatást végeztem szűkebb környezetemben. A kérdésre, hogy ki szed rendszeresen D-vitamint, csak néhányan válaszoltak igennel. A többség hallott már arról, hogy mennyire fontos lenne, azonban feledésbe merült az üzenet. A kisgyermeket nevelő szülők körében jóval többen figyelnek ennek pótlására.

Számukra fontos, hogy minden eszközzel erősítsék gyermekük immunrendszerét. A tél végére a magyar lakosság kilencvenöt százaléka D-vitamin-hiányban szenved a Semmelweis Egyetem kutatócsoportja által elvégzett első országos, reprezentatív kutatása szerint – jelezte a napokban a Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati és Onkológiai Klinika munkatársa, Szili Balázs.

Hozzátette, a D-vitamin-hiány következménye csonttörékenység, izomerőcsökkenés és fáradékonyság is lehet. A D-vitamin fontos

szerepet tölt be a kalciumanyagcsere szabályozásában, a csontsejtek osztódásában, az immunrendszer működésében és a daganatos megbetegedések megelőzésében. A többi vitaminnal ellentétben saját receptorral is rendelkezik, aminek kiemelt szerepe van a gyulladásos folyamatok szabályozásában – fűzte hozzá. A téli időszakban a D-vitamin főképp halfogyasztással vihető be a szervezetbe, azonban a felmérések szerint a magyarok nagyon kevés halat fogyasztanak.

Dr. Kristofori György háziorvost arról kérdeztük, milyen következményei lehetnek a D-vitamin-szegénységnek, és hogy mit tehetünk a

pótlás érdekében. Elmondta, a mostani időszakban kiemelt fontosságú az alapvitamin pótlása. A napokig ködös, párás időben például a természetes napfényhez minimális adagban sem jutunk hozzá.

A fűtési szezonban rontja az összképet a levegő rossz minősége. Küszöbön a szokásos influenzajárvány is, tehát az immunrendszer erősítésére is igen nagy szükség van minden életkorban. Hangsúlyozta, hogy a felnőtteknek naponta már két-háromezer nemzetközi egységnyi, (NE) D-vitamint javasolnak az orvosok. Ugyanis D-vitaminra van szüksége a csontozatunknak, a fogainknak, ugyanakkor a krónikus betegségekben, cukorbetegségben, magasvérnyomás-betegségben, gyomorbetegségben szenvedőknek is alapvitaminja kellene, hogy legyen a D-vitamin.

A várandós édesanyáknak létfontosságú a szedése, mivel fantasztikus immunerősítő hatása van, és számos betegség megelőzhető, kivédhető rendszeres szedésével. A csecsemőknek, kisgyermekeknek is ajánlott a napi ezer NE D-vitamin-pótlás. A téli hónapokban a kedélyállapotunkat is jelentősen befolyásolhatja a szedése. Mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, érdemes étkezés közben bevenni.