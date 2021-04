Főképp a kamaszokat viseli meg a bezártság

Milyen hatással van a lélekre a több mint egy éve tartó járványhelyzet? Melyik korcsoportot érinti leginkább a bezártság, és miért? Hogyan élik meg a digitális oktatást a szülők és a gyermekek? Egyebek mellett ezekről, illetve tapasztalatairól kérdeztük dr. Koncz Ilona szolnoki klinikai szakpszichológust.

– Páciensei körében tapasztalta, tapasztalja a járvány miatti bezártság hatásait?

– Részben igen. Vannak olyanok, akik jól el tudják foglalni magukat most is, nyilván ez az élethelyzettől, életkortól, személyiségtől is függ. Amit inkább tapasztaltam, hogy a diákok egy része ősszel nehezen tért vissza a jelenléti oktatásba a tavalyi korlátozások után. Kollégáktól is hallottam, hogy mintha ez a nagyobb alkalmazkodást igénylő helyzet visszarettentette volna a diákok egy részét.

– Azért mert vissza kellett térni a digitális világból a valóságba?

– Igen. Nyilván ennek lehetnek más okai is, nemcsak az a fajta kényelmesség hogy otthon kevésbé kell másokhoz alkalmazkodni. Előfordul­hat, hogy a digitális oktatást megelőzően voltak konfliktusai az iskolában, esetleg bántalmazások, melyek szorongást okoztak. Az online oktatás ezt a szorongást felerősítette olyan értelemben, hogy nem volt reális visszajelzése a gyereknek arról, hogy ezek a konfliktusok elcsitultak-e, hogy milyen állapotok közé tér vissza az iskolába.

– Ezek szerint a bezártság inkább a fiatalabb generációra volt, van nagyobb hatással?

– Felnőttek körében kevésbé észleltem, hogy a bezártság ilyenfajta problémát okozott volna, de előfordult, hogy az ő szorongásaik is felerősödtek. Nyilván ez nem egy statisztikai kimutatás, amit én tudok mondani, mégis egy olyan tendenciát látok, hogy aki egyedül él, arra most még inkább rászakadt az egyedüllét tudata.

– Nem azokat viseli meg inkább a helyzet, akik szeretnek jönni-menni, nyüzsögni?

– Bizonyára őket is megviseli, de tulajdonképpen az ilyen habitusú emberek megoldják a problémáikat. Jobban megtalálják annak a módját, hogy a korlátozásokon belül és az online térben hogyan mozogjanak, vagy új tevékenységet találnak, esetleg a kapcsolattartás más formáit is jobban ki tudják használni.

– Van egyébként a bezártságnak olyan hatása is, hogy rákényszerít bennünket egyfajta rugalmasságra.

– Aki könnyen tud változtatni, ebben a helyzetben is könnyebben feltalálja magát. Nekünk, felnőtteknek is nehéz lehet, ha egy év így telik el az éltünkből, de annak a korosztálynak, akiknek életkorukból adódóan éppen a társas kapcsolatok kialakítása a legfontosabb – kisebb gyerekek, kamaszok, fiatal felnőttek – ebből a szempontból most jobban sérülhetnek.

– Gyakran lehet olvasni arról, hogy az összezártság miatt felerősödhetnek a családon belüli konfliktusok. Ez mennyire jellemző?

– Ez abszolút így van. Normál körülmények között ilyen összezártság a szabadság, vagy a nyugdíjazás idején szokott előfordulni. Gyakran tapasztalhatják azt a párok, hogy bár először azt gondolják, hogy milyen jó lesz, hogy mindketten otthon vannak, hamar felerősödhetnek köztük a konfliktusok. Hiszen eddig a külön tevékenységek elvitték ettől az időt, lehetőséget.

– Ahol ezt a helyzetet megelőzően is feszültséggel terhes volt a kapcsolat, ott várható, hogy az összezártság alatt nyílt konfliktusba fordulnak át a nézeteltérések. Megvan persze annak a lehetősége is, hogy elmélyül egy kapcsolat, vagyis jó irányba is változhatnak a dolgok, de ahol alapból feszültség van, és azt eddig önerőből nem sikerült megoldani, akkor ez a viszony a bezártság alatt nagy valószínűséggel elmérgesedik.

– Milyen megoldások lehetnek arra, hogy minél kevesebb konfliktussal vészeljük át ezt az időszakot? Hiszen a digitális oktatás mellett sok szülő otthonról dolgozik, egész nap együtt a család…

– Ez nehéz kérdés. Hiszen ha nagyobbak a gyerekek és szerencsés esetben önállóan tanulnak, akkor lehet dolgozni mellettük, de kisebb gyerekek mellett még dolgozni is… Erre nem tudok jó megoldást. Azt látom, hogy emiatt rettenetesen feszültek az emberek.

– Magam is így tapasztalom a pácienseim körében, hogy akinek nincs nagyszülői segítsége, az nagyon nehéz helyzetbe kerül, még akkor is, ha két szülő van.

– Az, hogy valaki kettő vagy több kisgyermek mellett otthonról dolgozzon, képtelenségnek tartom. Ráadásul a digitális oktatás a szülőre nagyon nagy terhet ró. Sok diplomás embert ismerek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, és nagyon nehéz számukra, hogy szülőként beálljanak a pedagógiai munkába. Pedagógiai ismeretek hiányában a szülő saját magát is elégtelennek, tehetetlennek érezheti. Az alacsonyabb végzettséggel rendelkező szülők még nehezebb helyzetben vannak, amikor akár több iskolás korú gyermek tanulását kell otthonról segíteniük.

– Amennyiben a családi, párkapcsolati konfliktusok tartósan fennállnak, és nem boldogulunk velük, érdemes igénybe venni családterápiás, párterápiás segítséget.

– A mozgásszegényebb életmód hogyan befolyásolja a mentális állapotot?

– Személyesen én ezt nem nagyon érzem, mert nekünk van kutyánk. Akinek kutyája van, mozog, mert kénytelen – feltéve, ha felelős állattartó. Nagyon sokat segíthet, főleg ebben a helyzetben egy négylábú barát. Ez egyrészt egészségesen is tart bennünket, és segít abban, hogy ne érezzük olyan nagy tehernek a bezártságot. A mozgás természetesen mindenféleképpen jó és ajánlott, nemcsak a fizikális állapoton, de mentális téren is sokat segíthet, csökkenti a stressz káros következményeit.

– Összességében azt tudom javasolni ebben a nehéz helyzetben, hogy kerüljük önmagunk vagy egymás hibáztatását! Tartsuk tiszteletben egymást, így könnyebben tudjuk erőinket az aktuális problémák közös megoldására összpontosítani! Ez a járvány társadalmi krízishelyzetet hozott létre, aminek a túlélésében segít, ha nap mint nap tudatosítjuk, hogy mivel sikerült megbirkóznunk.

Segíthet egy napirend kialakítása a családoknak, de kérdéses, hogy a gyerekek tudják-e ezt tartani A szakember szerint egy napirend kialakítása jó gondolat. – Csakhogy éppen az történik, hogy a jól megszokott napi rutin felbomlik, és ezt újraírni nagy munka – mondta dr. Koncz Ilona. – Főleg egy gyerek számára. Hatalmas felelősség, ami hirtelen rászakad, ha a szülő nincs otthon, vagy éppen otthonról dolgozik. Kérdéses, hogy ezt egy gyermek meg tudja-e csinálni. Nyilván a szülő előírhatja ezt a gyerekének, de a gyerek nagyon sokszor nem úgy működik, hogy meg is teszi, amire kérjük. Érdemes tudatosítani magunkban azt, hogy most felbomlott a szokásos menetrend, és érdemes egy új napirendet kialakítani és fenntartani.