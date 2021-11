Fokozottan figyelnek a hajléktalanokra a szolnoki szállón

Az egyre hűvösebb időjárás miatt jelenleg maximális kihasználtság mellett működik az éjjeli menedékhely a megyeszékhelyen, de minden fedél nélkül élőt el tudnak szállásolni éjszakára az ideiglenes férőhelyeken. A nappali melegedő szolgáltatásait is egyre többen veszik igénybe, jelenleg közel ötvenen térnek be hosszabbrövidebb időre a Prizma úton található épületbe.

– Már most többen fordulnak meg a nappali melegedőnkben és az éjjeli menedékhelyünkön az átlagos napokhoz képest. A hideg beköszöntével láthatóan magasabb számú a telephelyeink kihasználtsága, és fokozott figyelemmel járják az utcai szolgálat szakemberei a város közigazgatási területét is – számolt be hírportálunknak a jelenlegi helyzetről Vigh Zsolt, a szolnoki Humán Szolgáltató Központ szociális munkatársa.

Mint elmondta, két utcai szociális munkás és egy segítő minden hétköznap délután kettő és este tíz óra között járja a megyeszékhelyet, hogy segítsenek a hidegben is inkább az utcát választó fedélnélkülieknek.

– Alvóhelyeiken látogatják meg a már gondozásba vett ügyfeleket, és szükség esetén meleg takaróval, hálózsákkal, vagy tiszta, száraz ruhával látják el őket. Munkatársaink emellett folyamatosan felderítést végeznek az utcákon. Ezen kívül rendszeresen visznek magukkal meleg teát, és ezzel kínálják a fedél nélkül élőket. Abban az esetben pedig, ha életet veszélyeztető vagy tartós egészségkárosodással járó állapotban találnak a város utcáin bajba jutott személyt, akkor a rendelkezésre álló eszközökkel, hőtartó fóliával, takaróval, elsősegélyláda segítségével megkezdik az akut helyzet elhárítását a mentőszolgálat egyidejű értesítése mellett – sorolta az ilyenkor teendőket.

A szakember hozzátette, a nappali melegedőben naponta negyvenöten-negyvenheten fordulnak most meg, akiknek lehetőségük van reggel nyolc és délután hat óra között a tisztálkodásra, mosásra és főzésre is. Emellett napi egy étkezést is biztosítanak a betérőknek.

– Ilyenkor egy-két órára bejönnek, vagy akár a nyitvatartási idő alatt bent tartózkodik, kicsit átmelegszik, tisztálkodik, étkezik, pihen, majd többségük átmegy az éjjeli menedékhelyre, ahol az éjszakáját tölti. De olyan is akad, aki ismerősnél, családtagnál húzza meg magát a hidegebb téli estéken. Az éjjeli menedékhelyünk jelenleg maximális kihasználtság mellett működik, időszakos férőhelyünk változó intenzitással van kihasználva, de minden érkező hajléktalan személyt el tudunk helyezni – hangsúlyozta Vigh Zsolt.