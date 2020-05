Főleg kis cégek alkalmaztak leépítést megyénkben

– Szerintem jelenleg mindössze pár százan lehetnek olyanok, akik a járványhelyzet következtében vesztették el munkájukat – vélekedett dr. Sziráki Andás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereske­delmi és Iparkamara elnöke.

– Beszéltem cégvezetőkkel, Szolnokon is mindössze egyetlen hely van, ahol jelentősebb a terméskiesés. A nagy cégek működnek, termelésük rendben van. Úgy vélem, ha nem húzódik el jelentősen a koronavírus-veszély, akkor a helyzet kezelhető marad. Az első negyedév eredményeire alapozva, a megye ipargazdaságának a növekedése 13,7 százalékos is lehet, és ez az ágazat adja a megye össztermelésének hatvannyolc százalékát.

– A kisvállalkozásoknál kicsit nehezebb a helyzet, de azok, melyek beszállítóként működnek, a nagyvállalatoktól függenek, így náluk nincs különösebb probléma, nem kellett munkaerőt elküldeniük. A vendéglátást a bezárási időszak rosszul érintette, de ez az ágazat a megyei összbevételnek csak tíz százalékát hozza. Abban bízunk, hogyha hó végére rendeződik a helyzet, a termelés ismét intenzíven beindul – nyilatkozta az elnök.

Ádám Csaba, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének megyei elnöke szerint az ifjabb korosztály jobban tudta kezelni az előállt helyzetet.

– A fiatal vállalkozók jellemzően kis cégekkel rendelkeznek, sokkal kisebb költségvetéssel működnek, így ha szükséges, jobban is összébb tudják húzni magukat. Az is igaz, hogy a fiatalok jobban alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz, jobban ki tudták használni az online teret, ahol közösségi csoportokat hoztak létre, például „vegyél hazait” jelmondattal, ahol értékesíteni tudják termékeiket. A piac tehát nem tűnt el a korlátozások idején, csak bezárkózott, és a fiatalok könnyebben megtalálták hozzájuk az utat. Leépítések természetesen történtek, de „visszavárjuk munkatársainkat” alapon sokan átszerveződéssel oldották meg a helyzetet. Például a vendéglátásban, ahol jó páran átálltak a kiszállításra – osztotta meg tapasztalatait a megyei FIVOSZ-elnök.

Egy turizmushoz kötődő tevékenységet folytató kis cég alkalmazottjait, ahogy több hasonló helyzetbe került vállalkozás munkatársait is, állásidőre küldték, arra az időszakra minimális pénzt és ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat biztosítva. Többen elmondták, legtöbbjük kitartott, de nagyon gondolkodtak rajta, nem lett volna-e jobb, ha inkább felmondanak nekik, a munkanélküli járadék bizonyára magasabb lett volna. Azonban visszatartotta őket, hogy így megszakad a folyamatos munkaviszony, ez pedig hátrány lehet a későbbiekben. A cég pedig attól tartott, ha pár hónapra elküldi az embereket, esetleg más munkát keresnek…

A jászberényi járásban kisebb létszámban történt leépítés, főként a kölcsönzött munkaerőtől váltak meg. A Jászság meghatározó cégei viszont a járványhelyzet ellenére is működnek, de kevesebb műszakkal, a nyári leállás előrehozásával, és nem terveznek létszámleépítést. A többi járásban is néhány fős elbocsátások a jellemzők, sokfelé próbálnak élni a bértámogatás-igényléssel.

A márciusi zárónapon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 281,3 ezer álláskereső szerepelt országos szinten. Ez az előző év márciusához képest 0,9 százalékos növekedés. Megyénkben márciusban az előző év harmadik havához viszonyítva 7,3 százalékkal, februárhoz képest 5,4 százalékkal emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma.

Első körben a dolgozók szabadságolásával próbálták megoldani a problémát a nagyobb cégek

Dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei elnöke arról számolt be, hogy információi szerint megyénkben márciustól áprilisig mintegy tíz és fél százalékkal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, április végén több mint tizennyolc és fél ezer álláskeresőt tartottak számon.

A nagy cégek azonban eddig nem nagyon éltek a munkatársak elbocsátásával, inkább kivárnak. Ez igaz a Szolnoki Ipari Parkban működő nagyobb vállalkozásokra is, a dolgozói létszám megtartására törekednek, a problémát a dolgozók szabadságolásával, állásidőre küldésével kezelik. Elmondta, ő egy olyan vállalkozásról tud a szolnoki járásban, ahol nagyobb számú létszámleépítés történt, ott a dolgozók több mint felét elküldték, ami közel háromszáz főt jelent, ennél a cégnél adtak is be nagyobb létszámú bértámogatásra igényt.