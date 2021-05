Főleg szabadtéri programokat terveznek a nyáron Kisújszálláson

November 10-e óta zárva volt a kisújszállási művelődési központ és könyvtár, ám a munkatársak olyan háttértevékenységeket végeztek azóta, amelyek eredményét a május 4-i nyitás után fokozatosan a közönségnek is bemutatják.

Előkészítették a rendezvényeket, kun szobát alakítottak ki, és folyik a Papi-hagyaték feldolgozása, tudtuk meg Janó Lajos igazgatótól, aki kollégáival elindította a Fogadj örökbe egy széket! programot, Kisúji Portéka néven pedig a helyi kézművesek munkáit bemutató adatbázist hoznak létre.

– Most még védettségi igazolvánnyal lehet látogatni valamennyi telephelyünket, de keressük a megoldásokat arra, hogy milyen formában tudjuk kiszolgálni a lakosság teljes körét. A könyvtár esetében fenntartjuk, hogy telefonos egyeztetéssel bárki rendelhet dokumentumokat. Az idősebbek számára most is elérhető a Könyvfutár-szolgáltatás.

A rendezvények esetében elsősorban szabadtéri programokban gondolkodunk, szeretnénk indítani egy nyári sorozatot, minden hétre kínálva egy eseményt, például utcazenét a Vigadó előtt, a Süsü játszótér mellett pedig meseelőadásokkal kedveskedünk a gyermekes családoknak. Kertmozit is tervezünk, de a Déryné-program jóvoltából színházi előadásokra is hívjuk a közönséget. Bízunk abban, hogy nyer a TérZene önkormányzati pályázat is. Május végén elindítjuk a Vigadó Mozit, de fesztiválokat is szervezünk a jövőbeni egészségügyi előírások ismeretében.

Pénzügyi szempontból küzdelmes ez az év – fogalmazott az igazgató.

– Ha a 2019-es időszakot nézzük, 33 millió forint volt a saját bevételünk, gyakorlatilag 2020 márciusától ez a forrás megszűnt. A májusi indulásnál ezért is kértük a lakosság segítségét, a Fogadj örökbe egy széket a Vigadóban! akció sikeres. Szerencsére fogékony a lakosság, az elmúlt napokban a moziteremben lévő ülőhelyek felét már örökbe fogadták. Ez erős erkölcsi megerősítése annak, hogy sokan szívükön viselik a Vigadó sorsát.

Élménykártyánkat 2020-ban nem tudták kihasználni a tulajdonosok, felajánlottuk, hogy nyitástól számítva 2021 végéig fel lehet használni azokat, de sokan jelezték, inkább megvásárolják majd a mozijegyet, az előadásokra a belépőjegyet. Nem tagadom, jólesik minden segítség, amellett, hogy az önkormányzat maximálisan biztosítja a támogatást működési költségeinkre, fedezte a bevételkiesésünket is.

Dolgosan telnek a napjaink. Új kiállításra készülünk a Bocskai házban, a Papi Lajos fotóművész által felajánlott családi hagyatékot dolgozzák fel a kollégák.

A művelődési ház épülete pedig egyre inkább kézműves házzá válik majd.

A kisközösségek vezetőivel is felvettük a kapcsolatot, segítünk nekik az újraindulásban. Még kivárást tapasztalunk a csoportoknál.

Bízom benne, hogy fokozatosan visszarendeződik minden és a Morgó kézműveskörök is újra tudnak indulni, ahogy megszokott rendezvényeink is. Vallom, hogy a kultúra lehet a közös nyelvünk a következő időszakban.