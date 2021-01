Folyamatosan csepegtetik a kultúrát a kunszentmártoni óvodásoknak

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Deák Ferenc utcai Óvoda Intézményegysége 2016 után ismét elnyerte a Kincses Kultúróvoda címet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázattal járó több mint egymillió forintnyi támogatást a múzeumpedagógiai programok megvalósítására fordítják. Az óvoda a mindennapi foglalkozásokba is bevonja a kulturális és közgyűjteményi intézményeket, civil szervezeteket, hagyományápoló családokat, helyi alkotókat, valamint a művészeti iskolákat is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Néhány éve hozták létre az általános művelődési központot a tiszazugi városban. Nemcsak a könyvtár, a művelődési ház és a múzeum, hanem a Deák Ferenc utcai Óvoda is az intézményhez tartozik.

– Nem a pályázat indította el a közös munkát, már a kezdetekkor cél volt a közös pontok és együttműködési formák meghatározása, amivel a központ sikeresen működhet. Mindig is megpróbáltuk az erősségeinket kihasználni, ezek közül csak az egyik, hogy jó kapcsolatot ápolunk a múzeummal – mondta Bíró Piroska mesterpedagógus.

A kunszentmártoni óvodások már korábban is rendszeresen látogatták a közművelődési intézményeket, később a tehetségműhelyek helyszínéül is ezeket választották, hiszen a szakmai háttér még inkább segíti a gyermekek fejlődését. Népszerűek a nyári táborok, a járvány előtti időszakban heti rendszerességgel tartottak foglalkozásokat.

– Úgy éreztük, ezt a pályázatot nekünk találták ki, a működő rendszerünkkel jelentkeztünk. Az óvodán kívüli kultúraátadás minden évben elsődleges szempont, figyelemmel kísérik, hogy helyi szinten milyen lehetőségeket tudunk felvonultatni. Mi például hagyományőrző családokat is megkerestünk, de a helyi nőklubbal is erősebb a kapcsolatunk, hiszen ők is a szokások és hagyományok ápolását helyezik előtérbe – ecsetelte a pedagógus.

A kidolgozott tematikájuk különlegessége, hogy az óvoda- és múzeumpedagógia nem válik külön, hanem ötvöződik, és felerősödve jelenik meg a képességfejlesztésben és a mindennapi tevékenységekben.

– Régi használati tárgyakat, eszközöket építünk be a mesefeldolgozásokba. De például Szent György-napon, amikor az állatokat hajtják, a gyerek a múzeumban megismerkedhettek a gulyás, juhász és csikós öltözékével, szerszámaival, másnap a szabad játékot is átitatta a hangulat – avatott be a hétköznapokba.

Reményeik szerint az elnyert összegből tavasszal már színházba és kirándulásokra is mehetnek. Az idei tanévben a kortárs művészet került előtérbe, az advent időszakában A diótörő előadás online változatát nézhették meg.

– Még ebben a formában is érezhetően hatással voltak a látottak a gyerekekre, másnap a lányok hozták a tüllszoknyát, és táncoltak, de a fiúkat is megérintette, a csoportszobában diótörőként masíroztak körbe – emlegette.

A program nem titkolt célja, hogy kultúrafogyasztókká neveljék a gyermekeket. A tehetségműhely egyedi, jó gyakorlataikról különböző konferenciákon is beszámoltak már.

– Az a tapasztalat, hogy a kisebb településekről elég korán elkerülnek a gyerekek, nem alakul ki kötődésük a szülővárosukhoz. Azt gondoljuk, hogy az identitástudat legalsó láncszemeként fontos tudni, hová születtünk, így már az óvodában is megmutatjuk a helyi értékeket. Hiszünk benne, hogy ez a későbbi életükre is kihatással lesz – emelte ki Bíró Piroska.