Folyamatosan dolgoznak a Karcagon beszakadt út javításán

Június 7-én egy autósnak még sikerült épp áthajtania a toronyház előtti útszakaszon, melyen már meggyűrődött az aszfalt, amely azután pár perccel később be is szakadt. A helyreállítási munkák jelenleg is javában zajlanak.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu. Miközben a TRV Zrt. szakemberei a történtek után körbeszalagozták az útszakaszt, kihelyezték a terelőtáblákat, azalatt újabb aszfaltdarab szakadt be a négy-öt méter mély tátongó lyukba. A beomlott útszakasz feltárását a cég megkezdte. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek és a vízszolgáltató szerződött partnerei a Széchenyi sugárúton, a toronyház előtt beszakadt út és az az alatt húzódó szennyvízvezeték felújításán. A beomlott szakasz alatt szennyvízvezeték fut, épp ezért a város víziközmű-szolgáltatója, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az érintett területet azonnal elkerítette a forgalom elől, majd partnereivel megkezdte az előkészületi munkát. S hogy hol tartanak most, arról az alábbiakban tájékoztatta hírportálunkat a cég. E szerint az érintett szakaszt először kizárták az üzemeltetésből, hogy megakadályozzák a szennyvíz ráfolyását az útra. Esetenként szippantókocsival is gondoskodnak a szennyvíz elszállításáról. Mindeközben a szakemberek kiépítettek egy, a Püspökladányi utat keresztező, felszín felett futó, úgynevezett „repülővezetéket”, amelynek üzemeltetéséhez jelenleg áramfejlesztővel biztosítják az energiaellátást. A vízművek kezdeményezte az áramszolgáltatónál a zajhatás nélküli áramellátás megoldását. Az ideiglenes vezeték használata miatt a katolikus templom előtti jelzőlámpás csomópont több szakaszát is szükséges volt elzárni a forgalom elől. Most a 4-es útról, a Püspökladányi úton érkezők a Kazinczy utca–József Attila utca–Széchenyi sugárút útvonalon tudják megközelíteni a kereszteződést. A vezeték út alá süllyesztésén ottjártunkkor már dolgoztak a szakemberek, így a munkák végeztével ezen érintett, lezárt útszakasz újra forgalomba helyezhető lesz. Végül a burkolatot is helyreállítják Mint megtudtuk, nehezíti a helyzetet, hogy a meghibásodás helyén a felújítandó csatornaszakasz nyomvonalát egy ivóvízvezeték-nyomócső is keresztezi, amelyet hamarosan kiváltanak a szakemberek. Ha ezzel végeznek, és a meghibásodás helyéről sikerült kizárni a szennyvizet, akkor kezdődhet meg a régi, elhasználódott szennyvízcső egy részének újra cserélése, majd a felette lévő útburkolat helyreállítása. A munkavégzés teljes időtartama alatt az érintett szakaszon a víziközmű-szolgáltató biztosítja a szennyvízelvezetési szolgáltatást. A korábbi munkálatokról készült galériánkat itt megtekinthetik: