Folyamatosan ellenőrzi az ivóvizet a TRV Zrt.

Kiváló minőségű a csapvíz, az bátran fogyasztható a koronavírus-járvány idején is! – tájékoztatta a sajtót a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Közleményükben hangsúlyozták, hazánkban ez a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Az ivóvízbázisok többsége védett, így egy esetleges járvány idején is folyamatosan képes biztosítani a TRV Zrt. a jó minőségű ivóvizet, majd biztonságosan elvezeti és megtisztítja azt.

A társaságnál szigorú kritériumok alapján, napi szinten ellenőrzik a szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet, szükség esetén pedig azonnal intézkednek. Mivel a lakásokba érkező biztonságos csapvíz a nap 24 órájában rendelkezésre áll, így nem szükséges műanyag

palackokban felhalmozni otthon a flakonos vizeket. A társaság ugyanakkor jelenleg egy mindenre kiterjedő intézkedési tervet dolgoz ki, amelyek tartalmazzák a járvány különböző fázisaiban szükséges intézkedéseket. Ezen intézkedéseket a magyar kormány által létrehozott operatív törzs ajánlásai alapján alakítják ki. Új információk birtokában azonnal frissítik az intézkedési tervet.

A társaság – saját lehetőségeihez mérten – mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosok és a cég dolgozói biztonságban legyenek. Ennek érdekében a cég számos döntést hozott. Az egyik, hogy határozatlan ideig a vízmérő leolvasással foglalkozó kollégák – a személyes találkozások elkerülése érdekében – nem keresik fel a lakosokat otthonukban. Arra kérik a fogyasztókat, hogy a mérőállást online ügyfélszolgálati felületükön, a www.vizcenter.hu weboldalon rögzítsék vagy diktálják be a Call Centeren keresztül az ingyenesen elérhető 06/80-205-157-es telefonszámon. Amennyiben nem érkezik diktált adat, úgy a társaság becsült adat alapján állít ki számlát.

Fontos, hogy mérőcserét, vízbekötés- és szennyvíz bekötés átvételt ne jelentsenek be, mert ez a műszaki tevékenység is szünetel. A csőtörésekkel kapcsolatos bejelenéseket természetesen folyamatosan fogadják, és a lehetőségekhez mérten a lehető leggyorsabban javítják a keletkezett hibát.

Ugyancsak a vírus terjedésének megakadályozása céljából március 18-tól további rendelkezésig zárva tartanak az ügyfélszolgálati irodák. Ezen időszakban is teljes kapacitással működik azonban az online és telefonos ügyfélszolgálat, de eljuttathatják kérdéseiket,

panaszaikat írásban is e-mail- és postacímükre, valamint azt ajánlják ügyfeleiknek, hogy vízdíjszámlájukat is inkább otthonról egyenlítsék ki.

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet senkinek nem egyszerű és könnyű. A társaság tudja, hogy számos család került vagy kerül ezekben a hetekben, hónapokban igen nehéz élethelyzetbe. A TRV Zrt. úgy próbál segíteni ügyfeleinek, hogy a kikötéseket átmenetileg felfüggesztik — jelezték közleményükben.