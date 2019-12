Folyamatosan járják a határt, hogy ne éhezzenek a vadak

A Karcagi Nagykun Vadásztársaság vadászai heti több alkalommal visznek ki takarmányt a határban lévő közel kétszáz vadetetőbe, és ha kell, idén már mobiletetőket is kihelyeznek oda, ahol jobban fogy a takarmány – tudtuk meg Tömöry Zoltán fővadásztól, akinek munkáját hat hivatásos vadász segíti.

– A vadásztársaságnak kilencven aktív és tizenöt tiszteletbeli tagja van, akik négy brigádba tömörülve, huszonhatezer-százkilencvennégy hektár nettó területen vadásznak. A vadászati év nem a naptár szerint ér véget – szögezte le a szakember.

– A tavalyi ősz nagyon befolyásolta a tavaszi őzagancsok minőségét és nagyságát. Bár a csapadékhiányos őszi hónapok miatt a területre nagyobb mennyiségben vittünk takarmányt, ennek ellenére sem tudtunk igazán nagy eredményt elérni, mert gyenge minőségűek lettek az őzagancsok – részletezte a szakember. A társaság éves vadgazdálkodási tervében száznyolcvan őzbak lelövése szerepelt, de csak százhatvankettőt teljesítettek az állomány kímélése érdekében.

– Elkezdődött az apróvadvadászat is – mondta. – Idén nem neveltünk fácánt, mert a társaság kezelésében és tulajdonában lévő voliereket pihentetjük. Vadászat előtt majd veszünk kétezer fácánt, egyik felét bérvadásztatással, a másik felét a tagsággal, meghatározott ütemterv alapján vadásszuk le. Élőnyúl-befogásunk idén sem lesz, mert a fiatal tavaszi szaporulatot a szeptember-októberi aszályos időszak megtizedelte. Mivel nálunk október helyett, csak decembertől kezdődhet a vadludak vadászata, ez most indult. A nyári lúdállománynál azonban folyamatos. Nagy számban van jelen a vaddisznó a határban, tavaly hetven, idén már kilencven kilövésénél járunk.

Minden vaddisznóból vér- és mandulamintát adnak, eddig mind negatív volt. Az aranysakál is jelen van a területen, már nemcsak kóborló példányokkal. A Dudásfertő környékén más kisebb állomány van, illetve Apaváráról, a Füzesgyarmati úton kóborol át néhány a területükre. Újdonságként idén megjelent az európai hód a vadászterületükön.

– Tizenöt éve Németországból telepítették be a Szigetközbe az első példányokat, és olyan jól elszaporodott, hogy már károkat is okoz. Hozzánk a Nagykunsági-főcsatornába a Tisza vizével érkezik, de a Berettyóban is van már. Bár védett faj, nagy károkat okoz, így pár éven belül biztos vadászható lesz – vélekedett Tömöry Zoltán, aki elmondta, a városban elég sok szarka, dolmányos varjú is megjelent a szélső házak környékén, de a róka is előfordul ezen településrészeken. – Idén élve fogó csapdákkal ezernégyszáz szarkát fogtunk, és négyszázötven rókát ejtettünk el, de folyamatos az utánpótlás a Hortobágyi Nemzeti Parkból – sorolta a fővadász, akitől megtudtuk, a téli takarmányt időben betárolták.

A vadföldjükön a kukorica, búza mellé újdonságként idén takarmányrépát is vetettek, mert a száraz őszi és a havas téli időszakban a nyúl és az őz egyaránt igényli a lédúsabb, magas kalória- és cukortartalmú takarmányt. Ezen kívül a környező gazdálkodóktól sikerült kétszáz tonna ocsúfélét beszerezniük, amit még az esős idő előtt kivittek a határba. Betároltak nyolcvan körbálát, háromszáz mázsa szemes kukoricát, száz mázsa búzát és zabot. Folyamatos az etetés, heti több alkalommal járják a vadászok a határt, és az igénynek megfelelően töltik fel a közel kétszáz nagyvad- és apróvadetetőt, illetve a pályázatból vásárolt mobiletetőket.