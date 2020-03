Folyamatosan képzik magukat a szolnoki kórház újszülöttosztályán

Hol vannak már a hétemeletes szülészetének komor folyosói és kórtermei! Ma már egy letisztult, modern épületben hozhatják világra és gondozhatják babájukat a nők Szolnokon.

Ráadásul az újszülöttosztá­lyon dolgozók is folyamatosan képzik magukat, hogy minél magasabb színvonalon végezhessék mindennapi teendőiket. Az ápolók napja alkalmából miniszteri elismerő oklevéllel díjazták a tizenöt ápolóval működő osztály erőfeszítéseit. Ennek kapcsán beszélgettünk Dankó Zsuzsannával, a csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főnővérével.

– Hogyan kell elképzelni az újszülött részlegen dolgozók mindennapjait?

– Két területre lehet lebontani az itt zajló ápolói tevékenységet. Az egyik a szülőszobai újszülöttellátás, ennek során a bababarát, illetve a családbarát szemlélet mentén dolgozunk. Az újszülöttosztályon pedig a megszületett babák ellátása történik. Huszonnégy órás „rooming in” rendszerben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a baba és az édesanya együtt van egész nap. Mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy maximálisan tudjuk támogatni az édesanyákat az első napokban. Ez amiatt is fontos, mert az először szülő nők több segítséget igényelnek.

– Törekszünk arra, hogy minél pontosabb ismereteket kapjanak a hazamenetelig. Elsősorban az anyatejes táplálás, illetve a szoptatás támogatása a fő célunk. Ez az irányelveink között is megfogalmazott célkitűzés, hogy lehetőség szerint minden újszülött anyatejes táplálással tudjon hazamenni.

– Közismert, hogy a Hetényi 2009 óta bababarát kórház, viszont a „családbarát” kifejezést a szülészet kapcsán most hallom először. Ez mit jelent?

– A családbarát kifejezés egyrészt az ellátásra irányul. Ez például az úgynevezett „aranyóra” biztosítását is jelenti, amikor a szülés után az apa vagy az anya által kijelölt személy is részese lehet a szülés körüli eseményeknek. Akár császármetszés után is biztosítjuk ezt az időt, hogy a család együtt tudjon lenni. Miután megszületett a baba, az apa a kezébe kaphatja. Természetesen az újszülött állapota befolyásolja, hogy milyen ellátást kap, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb időre szakítsuk el a babát és az édesanyát. A bőrkontaktus ugyanis nagyon fontos ezalatt az idő alatt. Az első mellre helyezésnek fél órán belül meg kell történnie.

– Ez nem csak az újszülöttosztályon joga az édesanyának, az édesapának vagy a babának, hanem akár az intenzív vagy a koraszülöttrészlegen is, amennyiben a baba állapota megengedi. Mindezt szorosan a szülészettel együttműködve végezzük, mindent megteszünk annak érdekében, hogy egységes szakmai irányelvet tudjunk képviselni. Bár még bőven van tennivaló, de igyekszünk a kor elvárásának megfelelő szolgáltatást nyújtani ezen a téren is.

– Az aranyóra csak a szülés utáni időszakra vonatkozik?

– Az aranyóra igen, de folyamatban egy úgynevezett családi szoba kialakítása. A rendelkezés szerint ötszáz szülésenként egy ilyen szobával kell rendelkezni, nekünk körülbelül ezerötszáz és ezernyolcszáz közötti szülésünk van évente. Szerencsére ma már szép, új épületben dolgozhatunk. Fürdőszobával ellátott minden egyes kórtermünk, maximum három ágy van egy kórteremben, de az anyákat mindig igyekszünk elhelyezni úgy, hogy ne legyen a szoba túlzsúfolt. Kényelmes mobilbölcsőink vannak, ezekkel az anyák biztonságosan tudnak közlekedni a babákkal.

– Megtanítjuk az anyákat a csecsemő ellátására vonatkozó ismeretekre, például a köldökápolásra, a bőrápolásra, a fürdetésre vagy a pelenkázásra. Megpróbáljuk nekik elmagyarázni, hogy miért nagyon fontos az anyatejes táplálás, természetesen erősítve azt is, hogy attól nem lesz valaki rossz anya, mert esetlegesen az anyatejes táplálásban valami miatt akadályozott. A testi közelség, a testi kontaktus nagyon-nagyon fontos, ezért napközben többször szoktuk javasolni, hogy tegyék magukra a babát. Ha kérdésük van, egy kolléganő folyamatosan készenlétben áll, sőt, egy szoptatási tanácsadót is alkalmazunk közel egy éve, aki megtanítja nekik a helyes technikát.

– Ezek szerint nagyon sok minden változott az osztályon, amióta a szülészet átköltözött ebbe az új épületbe a hétemeletesből.

– Igen. Már maga az, hogy egy szép, új és tiszta épületben vagyunk is nagyon sokat javít az édesanyák komfortérzetén. Emellett tényleg próbálunk folyamatosan fejlődni. Minden kolléganőnk kommunikációs tréningen vett részt, hogy megfelelő módon tudjuk eljuttatni az anyákhoz az információkat. Nagyon sokszor probléma, hogy bár mi is jót akarunk, az édesanya is jót akar, de a kettő nem mindig találkozik egymással. Ez a néhány nap az édesanyáknak egy nagyon nehéz időszakot jelent, hiszen hatalmas hormonváltozáson mennek keresztül. Ebből az érzelmi labilitásból próbáljuk kisegíteni őket. Tehát több területen is volt előrelépés, de ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk. Folyamatosan fejlődnünk kell annak érdekében, hogy az alacsony létszám ellenére a lehető legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani.