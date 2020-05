Folyamatosan nyitnak ki a megyei piacok és a plázák üzletei is

Eltérő hogy hol és milyen portékákat árulhatnak a megye piacain, a héten a korlátozások enyhítése miatt ugyanis szinte mindenütt változtak a szabályok. Az országos rendeletben foglaltakat és ajánlásokat azonban mindenütt betartják, vagyis a megfelelő távolságot, az idősávos vásárlást és a védőeszközök használatát.

Újra várja vásárlóit a Szolnok Plazában és a Pelikán Bevásárlóközpontban található üzletek többsége. Hétfőtől ugyanis a hatályos kormányrendelet szerint az eredeti nyitvatartás mellett üzemelhetnek a boltok. Viszont tábla figyelmezteti a vásárlókat arra, hogy a helyiségben kötelező a maszk használata. Emellett a bérlők további egészségügyi intézkedéseket is bevezettek a vásárlók érdekében. Egyes boltokban például maximalizálták az egyszerre bent tartózkodók létszámát. Az újranyitás örömére néhány üzlet jelentős kedvezményekkel, néhol ötven-hetven százalékos leárazással várja a vásárlókat.

Szabó László, a Pelikán Bevásárlóközpont műszaki és üzemeltetési igazgatója hírportálunknak elmondta, hogy az üzletek legnagyobb része, egészen pontosan harminchárom bolt, már közel az eredeti nyitva tartással üzemel.

– Tekintettel a rövid átállási időre, négy üzletnek fel kell készülnie az újranyitásra, illetve néhány kereskedés a fokozatosság elve alapján még május 14-ig rövidített nyitvatartással várja a vásárlókat – fejtette ki Szabó László.

– Vendéglátóhelyeink továbbra is elvitelre vagy házhoz szállítással működnek, illetve hétfőtől a terasz is nyitva áll a vendégek előtt. A vásárlóktól azt kérjük, hogy tartsanak be néhány védelmi intézkedést. A 65 év feletti vásárlóink továbbra is csak 9 és 12 óra között látogathatják a SPAR-t, a drogériát, a gyógyszertárat és a Plazma Centert. A 65 év alattiak ezen az időintervallumon kívül tartózkodhatnak ezen üzleteinkben. A kihelyezett kézfertőtlenítők használata ajánlott, a maszk viselése vagy az arc eltakarása viszont az üzletekben kötelező. Emellett fontos, hogy továbbra is tartsuk a másfél méteres védőtávolságot – hangsúlyozta.

Ha valaki munkaidő után tér be a Pelikán Bevásárlóközpontba, már alig találkozik lehúzott rácsokkal. A ruházati és cipőüzletek ugyanis újra kinyitottak, és a többségük este hat vagy nyolc óráig várja a vásárlókat. Újra látogatható a virágüzlet és a játékbolt is, a hírlapárus azonban még mindig csak délután háromig tart nyitva. A pizzázóban szintén semmi sem változott, a székek továbbra is az asztalokon pihennek. A kínai étteremben is sötét van már egy ideje, de a játszóházban és a könyvesboltban is.

A Szolnok Plazában viszont be tudunk szerezni néhány új olvasnivalót. Itt ugyanis a könyvesbolt a hét minden napján várja a vásárlókat. A ruházati és cipőüzletek mellett a sportbolt is kinyitott. A bejáratnál tábla figyelmeztet arra, hogy a helyiségben kötelező a maszk, vagy arcot takaró textil használata, illetve fertőtlenítő gél is található a pulton. Ezenkívül huszonöt főben maximalizálták az egyszerre bent tartózkodók létszámát. Néhány kisebb ruházati üzlet is hasonló korlátozást vezetett be, valahol három, máshol tíz embert engednek be egyszerre a boltba.

A plázában is több helyen vannak kifüggesztve ajánlások, mint például, használjunk bankkártyát készpénz helyett, fertőtlenítsük a kezünket vásárlás előtt, tartsuk a két méter távolságot, míg egyes üzletek azt is kikötik, hogy betegen ne térjünk be hozzájuk. Néhány bejáratnál pedig arra figyelmeztetnek, hogy ne érjünk az arcunkhoz, és használjunk zsebkendőt tüsszentésnél. A pláza földszintjén egyébként felszereltek egy kézfertőtlenítő adagolót is.

Itt is vannak azonban olyan üzletek, amelyek nem nyithattak ki, ilyen a kínai étterem, a kávézó, az ifjúsági iroda és a Cinema City. Jó hír viszont, hogy mindkét bevásárlóközpontban újra este nyolcig vásárolhatunk a Sparban hétköznaponként, és a drogériák is tovább tartanak nyitva.

Mint azt már pénteken is pedzegettük, a korlátozások enyhítésével változott a megyei piacok működése. Eltérő, hogy hol és milyen portékákat árulhatnak, ám az országos rendeletben foglaltakat és ajánlásokat mindenütt betartják, vagyis a megfelelő távolságot, az idősávos vásárlást és a védőeszközök használatát.

Az enyhítések ellenére sem nyitják ki a fegyverneki piaccsarnokot, amit március 17-én zártak be. Ám a szabadtéri helyekre pár helyi termelő kapott használati engedélyt, így ők keddtől fogadják a vásárlókat.

– A szokásos harminc helyett nagyjából tízen-tizenketten kaptak engedélyt, de csak alapélelmiszereket, virágot, facsemetéket és lángost árulhatnak. Egy árusítóhelyen csak egy eladó és egy vevő tartózkodhat, a kétméteres védőtávolságot és a központilag meghatározott idősávokat itt is be kell tartani – tájékoztatta hírportálunkat Molnár Barna önkormányzati képviselő.

Törökszentmiklóson viszont eddig is működött a piac, de szigorú korlátozások mellett. A szokásos négy helyett például csak egy kapun mehettek be a látogatók, és egyszerre csak tíz vásárló tartózkodhatott bent.

– Ez változott meg május 6-tól, hiszen most már a megszokott négy kapun közlekedhetnek a vásárlók, és nincs korlátozva a bent tartózkodók száma sem. Viszont a másfél méteres védőtávolságot és a központilag meghatározott idősávokat továbbra is be kell tartani – válaszolta kérdésünkre Róth Ervin, a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette, szerda óta újra árusíthatnak használt és iparcikkeket, valamint újranyitott a baromfirészleg is.

Wenner-Várkonyi Attila, Kunszentmárton polgármestere a város közösségi oldalán arról számolt be, hogy a piacra vonatkozó idősávokat megtartják, tehát délelőtt 8 és 10 óra között csak a 65 év felettiek tartózkodhatnak a területen. Május 5-től viszont a korábbi korlátozásokkal ellentétben, engedélyezett a teljes körű piac, tehát nemcsak élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt és virágot lehet venni, hanem minden egyéb terméket is. A piac egész területén ajánlott a szájmaszk vagy a szájat és orrot eltakaró eszköz viselete – hangsúlyozta a városvezető.

– Tiszajenőn a mai napig is életben van az a szigorítás, hogy a piacon csak élelmiszert értékesíthetnek. A ruhaárusok, kézművesek egyelőre nem telepedhetnek ki – számolt be róla Virág József polgármester.

– Persze ügyelni kell a másfél méteres távolság betartására, és a maszk viselése is kötelező. A faluban egyébként szerdán és pénteken van piac, a kora reggeli órákban jellemzően a fiatalok jönnek, 9 órától a 65 év felettiek, és általában 11 óráig mindenki elintézi a bevásárlást. Ennél tovább a vírushelyzettől függetlenül sem szokott kitolódni a piaci árusítás – tette hozzá.

Szombattól Tószegen is újra lehet vásárolni a piacon. Szerdai és szombati napokon reggel héttől délelőtt tízig tart nyitva, a 65 éven felüliek 8 és 9 óra között vásárolhatnak ott. Itt is kötelező a személyek közötti legalább másfél méteres védőtávolság megtartása, és maszk használata. Az árusítóknak kesztyűt is kell viselniük.

Nagykörűben az elmúlt hetekben csak az élelmiszerek és vegyi áruk árusítását engedélyezték, néhány napja viszont már más termékeket is kínálhatnak a kereskedők. Az idősávok, a védőtávolság betartása, és a maszk használata itt is kötelező, mindezeken túl az árusoknak gondoskodniuk kell a kézfertőtlenítő eszközökről.

A mezőtúri piacon április 24-től idősávos vásárlási rendet vezettek be, így a 65 év felettiek csak nyitástól reggel kilenc óráig, a hatvanöt év alattiak pedig reggel 9-től zárásig tartózkodhattak a piac területén.

– A helyi szabályok május 4-től hatályukat vesztették, de az országos rendelkezéseknek a továbbiakban is szükséges megfelelni. Tehát a másfél méteres védőtávolság tartása továbbra is kötelező. A nyitás és zárás nincs kőbe vésve, általában reggel hattól lehet menni, tizenegyig, délig vannak árusok. A helyiek már jól ismerik a kialakult szokásokat – mondta Herczeg Zsolt polgármester.

Bár az újszászi piac nem zárta be kapuit a veszélyhelyzet kihirdetése óta, a helyben hozott korlátozások szerint az árusok csak élelmiszert és mezőgazdasági jellegű szaporítóanyagot árulhattak, illetve a kereskedők telephelye maximum negyven kilométer távolságban lehetett egymástól. Az országos rendeletnek megfelelően az árusoknak kötelező volt a védőeszközök viselése, a vásárlóknak pedig be kellett tartaniuk az idősávos vásárlás szabályait és a minimum másfél méteres védőtávolságot a sorban állók között.

Dobozi Róbert polgármester tájékoztatása szerint szombattól a piacra vonatkozó, veszélyhelyzet kihirdetése óta életbe léptetett helyben hozott korlátozások megszűnnek, az országos érvényűek viszont megmaradnak. Vagyis a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megszokott áruk és árusok korlátozás nélkül visszatérhetnek. Így ismét árusítanak majd például használt ruhákat, cipőket, szőnyegeket. A 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között látogathatják a piacot. Emellett a helyi termelők és kereskedők támogatása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetésének végéig az újszászi illetékességű piaci árusok öt négyzetméter területig mentesülnek a helypénz megfizetése alól.