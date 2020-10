Folyamatosan tisztítják a közutak pihenőhelyeit a Jászkunságban

Az utak mentén, a pihenőhelyeken, parkolókban sokszor rengeteg szemét halmozódik fel. Ezekben a megállókban egy, maximum két kisebb méretű kuka van elhelyezve, ami gyakorlatilag állandóan tele van.

De a legfőbb probléma nem is ez, hanem az, hogy szeméttel teli zsákok sorakoznak a kukák mellett, vázolják a problémát a közlekedők. Valószínűsíthető ráadásul, hogy utóbbi zsákok nem az utazás alatt keletkezett, s oda kihelyezett szemetet tartalmazzák, inkább egyesek a kommunális hulladéktól szeretnének ilyen módon megszabadulni. Mit tud tenni ez ellen a közutak fenntartója?

– Sajnálatos tény, hogy a pihenőhelyeken kihelyezett kukák percek alatt megtelnek, mivel sokan nem az utazás során keletkezett szemetet, hanem kommunális vagy egyéb hulladékot helyeznek el azokban illegálisan. Volt olyanra is példa – nem Jász-Nagykun-Szolnok megyében –, hogy mindez olyan mértékig fajult el, hogy főút menti egyszerű pihenőhelyet meg kellett szüntetni, akkora volt az illegális szemetelés mértéke – kezdte válaszában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

Pécsi Norbert Sándor kiemelte, hogy társaságuk az Országos Közutak ­Kezelési Szabályzatának megfelelő gyakorisággal, folyamatosan végzi a kezelésükbe tartozó közutakon található, üzemeltetésükbe tartozó pihenőhelyeken lévő szeméttárolók ürítését.

– Elmondható, hogy mérnökségeinknek átlagosan évente egy hónapot csak a szemétszedési és elszállítási munkákon kell dolgozniuk, és sajnos még így is egy folyamatos szélmalomharcot vívunk az illegális szemetelőkkel. Ezért is csatlakoztunk örömmel a Tisztítsuk meg az Országot! programhoz, amelyben munkatársaink szakmai tapasztalataival is segítjük az illetékes minisztériumok munkáját a helyzet megoldásában. Természetesen lehetőségeink szerint, minél több fórumon felhívjuk a figyelmet, s nyomatékosan kérjük a közlekedőket, hogy a közutak menti területeken található pihenőhelyeknél csak és kizárólag az utazásuk során keletkezett szemetet dobják ki, minden más hulladékot a megfelelő lerakókba juttassák el – hangsúlyozta végül a kommunikációs osztályvezető.